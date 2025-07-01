WhitelistCloud для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.00 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|VoodooSoft
|Категория:
|Мониторинг, Анализ
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|4.58 Мб
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WhitelistCloud — сканер для проверки безопасности файлов и процессов на основе репутационного анализа с использованием облачного белого списка. Программа использует модель доверия: каждый элемент проходит проверку на соответствие заранее определённому списку безопасных объектов, что позволяет сосредоточиться не на распознавании вредоносных признаков, а на подтверждении подлинности и безопасности файлов. Сканер является частью экосистемы разработчика Cyberlock.
При первом запуске приложение создает начальный белый список на основе всех текущих процессов, работающих в системе, считая их безопасными. В дальнейшем при новом сканировании запущенных процессов, программа сравнивает их с обновлённым облачным белым списком. WhitelistCloud выявляет потенциально опасные компоненты, не зарегистрированные в списке доверенных объектов. Пользователь получает информацию о текущем состоянии системы, в том числе статистику сканирований, статус встроенного брандмауэра Windows и количество неподтвержденных элементов.
Список основных возможностей WhitelistCloud:
- Выполняет облачную репутационную проверку файлов и процессов.
- Автоматически создает начальный белый список при первом запуске.
- Отображает текущие запущенные процессы и их статус безопасности.
- Предоставляет возможность ручного сканирования отдельных файлов и папок.
- Отображает информацию о состоянии системы и брандмауэра Windows.
- Обеспечивает быструю проверку неизвестных элементов по базе безопасных объектов.
- Минимальные системные требования и автономная работа.
- Упрощённый интерфейс без перегрузки лишними функциями.
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