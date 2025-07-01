WhitelistCloud — сканер для проверки безопасности файлов и процессов на основе репутационного анализа с использованием облачного белого списка. Программа использует модель доверия: каждый элемент проходит проверку на соответствие заранее определённому списку безопасных объектов, что позволяет сосредоточиться не на распознавании вредоносных признаков, а на подтверждении подлинности и безопасности файлов. Сканер является частью экосистемы разработчика Cyberlock.

При первом запуске приложение создает начальный белый список на основе всех текущих процессов, работающих в системе, считая их безопасными. В дальнейшем при новом сканировании запущенных процессов, программа сравнивает их с обновлённым облачным белым списком. WhitelistCloud выявляет потенциально опасные компоненты, не зарегистрированные в списке доверенных объектов. Пользователь получает информацию о текущем состоянии системы, в том числе статистику сканирований, статус встроенного брандмауэра Windows и количество неподтвержденных элементов.

Список основных возможностей WhitelistCloud: