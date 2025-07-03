Voly для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:0.4.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:77.26 Мб
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Voly — утилита для точной настройки уровня звука, позволяет управлять аудиопотоками более гибко и наглядно, поддерживает работу с отдельными приложениями и устройствами ввода/вывода, обеспечивает точный контроль над каждым источником аудио. Программа упрощает управление звуком без ущерба для точности через назначение отдельных регуляторов громкости различным программам, устройствам или их группам. Также в интерфейсе реализована поддержка перетаскивания элементов и горячих клавиш.

Voly визуализирует активные источники звука с помощью значков соответствующих программ, что облегчает навигацию и определение текущего источника воспроизведения. Подходит для разных сценариев: от повседневного прослушивания мультимедиа до профессионального управления звуком в рабочих или игровых сессиях.

Список основных возможностей Voly:

  • Помогает управлять звуком на уровне всей системы, отдельных приложений или устройств.
  • Назначает отдельные регуляторы громкости для каждого источника аудио.
  • Использует интерфейс с функцией перетаскивания для удобной организации управления.
  • Обеспечивает быстрый доступ к управлению с помощью горячих клавиш.
  • Визуально отображает активные приложения с соответствующими значками.
  • Поддерживает устройства воспроизведения и ввода звука.
  • Обеспечивает упрощённый доступ к настройке звука в сложных многозадачных сценариях.
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