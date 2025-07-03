Voly для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.4.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Evan Goddard
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|77.26 Мб
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Voly — утилита для точной настройки уровня звука, позволяет управлять аудиопотоками более гибко и наглядно, поддерживает работу с отдельными приложениями и устройствами ввода/вывода, обеспечивает точный контроль над каждым источником аудио. Программа упрощает управление звуком без ущерба для точности через назначение отдельных регуляторов громкости различным программам, устройствам или их группам. Также в интерфейсе реализована поддержка перетаскивания элементов и горячих клавиш.
Voly визуализирует активные источники звука с помощью значков соответствующих программ, что облегчает навигацию и определение текущего источника воспроизведения. Подходит для разных сценариев: от повседневного прослушивания мультимедиа до профессионального управления звуком в рабочих или игровых сессиях.
Список основных возможностей Voly:
- Помогает управлять звуком на уровне всей системы, отдельных приложений или устройств.
- Назначает отдельные регуляторы громкости для каждого источника аудио.
- Использует интерфейс с функцией перетаскивания для удобной организации управления.
- Обеспечивает быстрый доступ к управлению с помощью горячих клавиш.
- Визуально отображает активные приложения с соответствующими значками.
- Поддерживает устройства воспроизведения и ввода звука.
- Обеспечивает упрощённый доступ к настройке звука в сложных многозадачных сценариях.
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