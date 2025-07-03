Voly — утилита для точной настройки уровня звука, позволяет управлять аудиопотоками более гибко и наглядно, поддерживает работу с отдельными приложениями и устройствами ввода/вывода, обеспечивает точный контроль над каждым источником аудио. Программа упрощает управление звуком без ущерба для точности через назначение отдельных регуляторов громкости различным программам, устройствам или их группам. Также в интерфейсе реализована поддержка перетаскивания элементов и горячих клавиш.

Voly визуализирует активные источники звука с помощью значков соответствующих программ, что облегчает навигацию и определение текущего источника воспроизведения. Подходит для разных сценариев: от повседневного прослушивания мультимедиа до профессионального управления звуком в рабочих или игровых сессиях.

Список основных возможностей Voly: