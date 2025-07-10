BulkFolderLocker для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.1.0 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
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Категория:Контроль доступа
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BulkFolderLocker — утилита для массовой блокировки папок в Windows, позволяет защитить личные или рабочие данные от несанкционированного доступа, особенно в условиях, когда компьютер используется несколькими пользователями. Работает путем запрета на чтение для выбранных директорий и делает их недоступными для пользователей с ограниченными правами. Приложение не использует шифрование и не скрывает папки физически, а лишь ограничивает доступ на уровне прав. Следует учитывать, что пользователи с административными правами могут изменить параметры доступа вручную через системные настройки безопасности.

Добавлять папки для блокировки можно простым перетаскиванием в интерфейс программы, после чего папка будет отображаться список директорий и их текущий статус (заблокированы или нет). При попытке открыть заблокированную папку Windows будет сообщать об отсутствии прав доступа. Ограничение действует в проводнике, через командную строку или сетевой доступ.

Список основных возможностей BulkFolderLocker:

  • Реализует массовую блокировку одной или нескольких папок для ограничения доступа.
  • Позволяет установить запрет на чтение для всех пользователей без административных прав.
  • Блокирует доступ через стандартные механизмы Windows, без скрытия или шифрования файлов.
  • Предотвращает доступ к папкам из проводника, командной строки и по сети.
  • Отображает статус безопасности для каждой папки в интерфейсе.
  • Обеспечивает защищенный доступ к приложению через пароль.
  • Простое добавление папок в список блокировки через перетаскивание.
  • Быстрое снятие блокировки по команде пользователя (при наличии доступа к приложению).
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