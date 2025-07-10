BulkFolderLocker — утилита для массовой блокировки папок в Windows, позволяет защитить личные или рабочие данные от несанкционированного доступа, особенно в условиях, когда компьютер используется несколькими пользователями. Работает путем запрета на чтение для выбранных директорий и делает их недоступными для пользователей с ограниченными правами. Приложение не использует шифрование и не скрывает папки физически, а лишь ограничивает доступ на уровне прав. Следует учитывать, что пользователи с административными правами могут изменить параметры доступа вручную через системные настройки безопасности.

Добавлять папки для блокировки можно простым перетаскиванием в интерфейс программы, после чего папка будет отображаться список директорий и их текущий статус (заблокированы или нет). При попытке открыть заблокированную папку Windows будет сообщать об отсутствии прав доступа. Ограничение действует в проводнике, через командную строку или сетевой доступ.

Список основных возможностей BulkFolderLocker: