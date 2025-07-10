BulkFolderLocker для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|AutoClose
|Категория:
|Контроль доступа
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|2.65 Мб
|СКАЧАТЬ
BulkFolderLocker — утилита для массовой блокировки папок в Windows, позволяет защитить личные или рабочие данные от несанкционированного доступа, особенно в условиях, когда компьютер используется несколькими пользователями. Работает путем запрета на чтение для выбранных директорий и делает их недоступными для пользователей с ограниченными правами. Приложение не использует шифрование и не скрывает папки физически, а лишь ограничивает доступ на уровне прав. Следует учитывать, что пользователи с административными правами могут изменить параметры доступа вручную через системные настройки безопасности.
Добавлять папки для блокировки можно простым перетаскиванием в интерфейс программы, после чего папка будет отображаться список директорий и их текущий статус (заблокированы или нет). При попытке открыть заблокированную папку Windows будет сообщать об отсутствии прав доступа. Ограничение действует в проводнике, через командную строку или сетевой доступ.
Список основных возможностей BulkFolderLocker:
- Реализует массовую блокировку одной или нескольких папок для ограничения доступа.
- Позволяет установить запрет на чтение для всех пользователей без административных прав.
- Блокирует доступ через стандартные механизмы Windows, без скрытия или шифрования файлов.
- Предотвращает доступ к папкам из проводника, командной строки и по сети.
- Отображает статус безопасности для каждой папки в интерфейсе.
- Обеспечивает защищенный доступ к приложению через пароль.
- Простое добавление папок в список блокировки через перетаскивание.
- Быстрое снятие блокировки по команде пользователя (при наличии доступа к приложению).
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