SysInfo MDB Viewer Plus — программа для просмотра и восстановления файлов баз данных Microsoft Access форматов MDB и ACCDB без установки пакета Microsoft Access. Дает возможность открывать, просматривать и восстанавливать содержимое Access-файлов, в случае их повреждения данных. После открытия файла отображается дерево таблиц и записей, что позволяет быстро получить представление о структуре базы и выбрать нужные элементы. Поддерживает ручной выбор и просмотр отдельных файлов, однако пакетная обработка не реализована.

Программа работает в двух режимах: сканирование и восстановление. При сканировании проводится предварительный анализ файла на наличие доступных данных. Восстановление дает возможность извлечь пригодные для чтения элементы и сохранить их на диск. Благодаря локальной работе без подключения к внешним сервисам, сохраняется конфиденциальность обрабатываемых данных.

Список основных возможностей SysInfo MDB Viewer Plus: