SysInfo MDB Viewer Plus для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $49.00
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|23.00 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|SysinfoTools
|Категория:
|Восстановление данных
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|2 Мб
|СКАЧАТЬ
SysInfo MDB Viewer Plus — программа для просмотра и восстановления файлов баз данных Microsoft Access форматов MDB и ACCDB без установки пакета Microsoft Access. Дает возможность открывать, просматривать и восстанавливать содержимое Access-файлов, в случае их повреждения данных. После открытия файла отображается дерево таблиц и записей, что позволяет быстро получить представление о структуре базы и выбрать нужные элементы. Поддерживает ручной выбор и просмотр отдельных файлов, однако пакетная обработка не реализована.
Программа работает в двух режимах: сканирование и восстановление. При сканировании проводится предварительный анализ файла на наличие доступных данных. Восстановление дает возможность извлечь пригодные для чтения элементы и сохранить их на диск. Благодаря локальной работе без подключения к внешним сервисам, сохраняется конфиденциальность обрабатываемых данных.
Список основных возможностей SysInfo MDB Viewer Plus:
- Позволяет просматривать содержимое файлов Microsoft Access (MDB и ACCDB).
- Помогает сохранить восстановленное содержимое в виде отдельных файлов.
- Подходит для диагностики, анализа и частичного восстановления баз данных.
- Предлагает два режима работы: сканирование и извлечение данных.
- Отображает структуру базы в виде иерархического дерева.
- Дает возможность анализировать и выборать таблицы и записи вручную.
- Работает локально без подключения к интернету.
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