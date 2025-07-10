SysInfo MDB Viewer Plus для Windows

Описание
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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $49.00
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:23.00 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
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Категория:Восстановление данных
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SysInfo MDB Viewer Plus — программа для просмотра и восстановления файлов баз данных Microsoft Access форматов MDB и ACCDB без установки пакета Microsoft Access. Дает возможность открывать, просматривать и восстанавливать содержимое Access-файлов, в случае их повреждения данных. После открытия файла отображается дерево таблиц и записей, что позволяет быстро получить представление о структуре базы и выбрать нужные элементы. Поддерживает ручной выбор и просмотр отдельных файлов, однако пакетная обработка не реализована.

Программа работает в двух режимах: сканирование и восстановление. При сканировании проводится предварительный анализ файла на наличие доступных данных. Восстановление дает возможность извлечь пригодные для чтения элементы и сохранить их на диск. Благодаря локальной работе без подключения к внешним сервисам, сохраняется конфиденциальность обрабатываемых данных.

Список основных возможностей SysInfo MDB Viewer Plus:

  • Позволяет просматривать содержимое файлов Microsoft Access (MDB и ACCDB).
  • Помогает сохранить восстановленное содержимое в виде отдельных файлов.
  • Подходит для диагностики, анализа и частичного восстановления баз данных.
  • Предлагает два режима работы: сканирование и извлечение данных.
  • Отображает структуру базы в виде иерархического дерева.
  • Дает возможность анализировать и выборать таблицы и записи вручную.
  • Работает локально без подключения к интернету.
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