LovBirdz для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.6.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:52.64 Мб
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LovBirdz — приложение в формате квиза для совместного времяпрепровождения в паре, способствует лучшему взаимопониманию партнёров. Использует систему взаимных вопросов на различные темы: от повседневных привычек до интимной сферы. Один игрок отвечает на вопросы о себе, в то время как второй пытается предугадать его ответы. После чего роли меняются. 

По завершении раунда участники получают результаты, которые показывают, насколько точно они могут предсказать предпочтения и реакции друг друга. В зависимости от количества совпавших ответов, участники зарабатывают внутриигровые очки, которые можно использовать для настройки внешнего вида виртуального персонажа по имени Chirpy. Приложение содержит вопросы, адаптированнык к различным этапам отношений. 

Список основных возможностей LovBirdz:

  • Предлагает совместную игру для двух пользователей с использованием двух устройств.
  • Содержит разнообразные вопросы: быт, культура, отношения, интимная сфера и др.
  • Предлагает сценарий угадывания ответов партнёра на основе личных предпочтений.
  • Обеспечивает динамическую смену ролей между участниками.
  • Вопросы регулярно обновляются и добавляются новые функции.
  • Отображает систему оценки совпадений между ответами игроков в баллах.
  • Дает возможность настраивать внутриигровой персонаж с помощью набранных очков.
  • Поддерживается конфиденциальность и работает без подключения к сторонним аккаунтам.
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