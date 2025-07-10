LovBirdz — приложение в формате квиза для совместного времяпрепровождения в паре, способствует лучшему взаимопониманию партнёров. Использует систему взаимных вопросов на различные темы: от повседневных привычек до интимной сферы. Один игрок отвечает на вопросы о себе, в то время как второй пытается предугадать его ответы. После чего роли меняются.

По завершении раунда участники получают результаты, которые показывают, насколько точно они могут предсказать предпочтения и реакции друг друга. В зависимости от количества совпавших ответов, участники зарабатывают внутриигровые очки, которые можно использовать для настройки внешнего вида виртуального персонажа по имени Chirpy. Приложение содержит вопросы, адаптированнык к различным этапам отношений.

Список основных возможностей LovBirdz: