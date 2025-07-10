LovBirdz для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.6.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Chouic
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|52.64 Мб
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LovBirdz — приложение в формате квиза для совместного времяпрепровождения в паре, способствует лучшему взаимопониманию партнёров. Использует систему взаимных вопросов на различные темы: от повседневных привычек до интимной сферы. Один игрок отвечает на вопросы о себе, в то время как второй пытается предугадать его ответы. После чего роли меняются.
По завершении раунда участники получают результаты, которые показывают, насколько точно они могут предсказать предпочтения и реакции друг друга. В зависимости от количества совпавших ответов, участники зарабатывают внутриигровые очки, которые можно использовать для настройки внешнего вида виртуального персонажа по имени Chirpy. Приложение содержит вопросы, адаптированнык к различным этапам отношений.
Список основных возможностей LovBirdz:
- Предлагает совместную игру для двух пользователей с использованием двух устройств.
- Содержит разнообразные вопросы: быт, культура, отношения, интимная сфера и др.
- Предлагает сценарий угадывания ответов партнёра на основе личных предпочтений.
- Обеспечивает динамическую смену ролей между участниками.
- Вопросы регулярно обновляются и добавляются новые функции.
- Отображает систему оценки совпадений между ответами игроков в баллах.
- Дает возможность настраивать внутриигровой персонаж с помощью набранных очков.
- Поддерживается конфиденциальность и работает без подключения к сторонним аккаунтам.
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Отзывы о программе LovBirdz
Admin
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