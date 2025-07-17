Yazapishu Record для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Видео захват
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:5.36 Мб
СКАЧАТЬ
Yazapishu Record скриншот № 1

Yazapishu Record — программа для записи видео с экрана и извлечения текстовой информации из аудио или видеопотока. Содержит удобный набор инструментов, который помогает создавать видеоматериалы с возможностью их транскрибирования, что будет полезно при подготовке обучающих материалов, презентаций, рабочих сессий и любых действий, происходящих на экране.

Программа предлагает пользователю гибкую настройку параметров записи, несколько вариантов захвата: пользователь может выбрать запись всей области экрана, определенного окна или видеопотока с камеры, а также встроенный механизм преобразования речи в текст. Поддержка ручного выбора языковых пар дает возможность контролировать процесс транскрипции. Интерфейс приложения предусматривает удобный доступ к настройкам вывода: разрешение, частота кадров и аудиобитрейт, что дает возможность адаптировать результаты записи под задачи.

Список основных возможностей Yazapishu Record:

  • Записывает видео с экрана в полноэкранном режиме, в определенном окне или с камеры.
  • Позволяет регулировать параметры выходного файла: разрешение, частота кадров, битрейт.
  • Сохраняет записей в удобном формате с возможностью их просмотра через встроенный менеджер.
  • Работает с транскрипцией через API с возможностью ручного выбора языков.
  • Дает возможность пользователю самостоятельно выбирать области записи.
  • Предлагает функцию распознавания речи и преобразования ее в текст.
  • Поддерживает пошаговую настройку параметров перед началом записи.
  • Предлагает компактный и понятный пользовательский интерфейс.
ТОП-сегодня раздела "Видео захват"
 

скачать OBS StudioOBS Studio 31.1.1

OBS Студия - приложение для стримов на Twitch, Youtube, а также записи игр, видео с экрана, веб-камер,...

скачать oCam Screen RecorderoCam Screen Recorder 550.0

oCam Screen Recorder - бесплатное приложение, которое умеет записывать все происходящее на экране...

скачать BandicamBandicam 8.1.1.2518

Bandicam - программа для захвата видео и снятия скриншотов в высоком качестве. Имеет простое...

скачать FrapsFraps 3.5.99

Fraps - популярный инструмент для создания скриншотов и записи видео из игр, с помощью...

скачать AVS Video RecorderAVS Video Recorder 9.9.4.412

AVS Video Recorder - бесплатный и удобный в эксплуатации инструмент, с помощью которого можно...

скачать CamStudioCamStudio 2.7.4 (build r354) / 3.02 alpha

CamStudio - бесплатная и простая в использовании программа, которая позволяет записывать все...

Отзывы о программе Yazapishu Record

Admin

Отзывов о программе Yazapishu Record 1.3 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв