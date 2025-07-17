Yazapishu Record — программа для записи видео с экрана и извлечения текстовой информации из аудио или видеопотока. Содержит удобный набор инструментов, который помогает создавать видеоматериалы с возможностью их транскрибирования, что будет полезно при подготовке обучающих материалов, презентаций, рабочих сессий и любых действий, происходящих на экране.

Программа предлагает пользователю гибкую настройку параметров записи, несколько вариантов захвата: пользователь может выбрать запись всей области экрана, определенного окна или видеопотока с камеры, а также встроенный механизм преобразования речи в текст. Поддержка ручного выбора языковых пар дает возможность контролировать процесс транскрипции. Интерфейс приложения предусматривает удобный доступ к настройкам вывода: разрешение, частота кадров и аудиобитрейт, что дает возможность адаптировать результаты записи под задачи.

Список основных возможностей Yazapishu Record: