Yazapishu Record для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Yazapishu
|Категория:
|Видео захват
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|5.36 Мб
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Yazapishu Record — программа для записи видео с экрана и извлечения текстовой информации из аудио или видеопотока. Содержит удобный набор инструментов, который помогает создавать видеоматериалы с возможностью их транскрибирования, что будет полезно при подготовке обучающих материалов, презентаций, рабочих сессий и любых действий, происходящих на экране.
Программа предлагает пользователю гибкую настройку параметров записи, несколько вариантов захвата: пользователь может выбрать запись всей области экрана, определенного окна или видеопотока с камеры, а также встроенный механизм преобразования речи в текст. Поддержка ручного выбора языковых пар дает возможность контролировать процесс транскрипции. Интерфейс приложения предусматривает удобный доступ к настройкам вывода: разрешение, частота кадров и аудиобитрейт, что дает возможность адаптировать результаты записи под задачи.
Список основных возможностей Yazapishu Record:
- Записывает видео с экрана в полноэкранном режиме, в определенном окне или с камеры.
- Позволяет регулировать параметры выходного файла: разрешение, частота кадров, битрейт.
- Сохраняет записей в удобном формате с возможностью их просмотра через встроенный менеджер.
- Работает с транскрипцией через API с возможностью ручного выбора языков.
- Дает возможность пользователю самостоятельно выбирать области записи.
- Предлагает функцию распознавания речи и преобразования ее в текст.
- Поддерживает пошаговую настройку параметров перед началом записи.
- Предлагает компактный и понятный пользовательский интерфейс.
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