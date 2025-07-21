TweakNow Snap2PDF — программа для базовых операций с PDF-документами и графическими файлами. Преобразовывает изображения в PDF-формат и наоборот (PDF в графические файлы), а также разделять PDF-документы на более компактные части. Поддерживает работу с широким спектром графических форматов, включая JPG, JPEG, PNG, GIF, TIF, TIFF, HEIC, HEIF и WEBP.

Пользователи могут выбрить размер страницы, применять цветовые фильтры (оттенки серого, сепия), регулировать яркость, контрастность, инвертировать цвета, добавлять водяные знаки и вставлять QR-коды. А также использовать визуальные настройки и фильтры, чтобы унифицировать визуальный стиль выходных данных PDF-файлов.

Список основных возможностей TweakNow Snap2PDF: