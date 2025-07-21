TweakNow Snap2PDF для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $2.99
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.0.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Tweak Now
|Категория:
|Документы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|24.64 Мб
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TweakNow Snap2PDF — программа для базовых операций с PDF-документами и графическими файлами. Преобразовывает изображения в PDF-формат и наоборот (PDF в графические файлы), а также разделять PDF-документы на более компактные части. Поддерживает работу с широким спектром графических форматов, включая JPG, JPEG, PNG, GIF, TIF, TIFF, HEIC, HEIF и WEBP.
Пользователи могут выбрить размер страницы, применять цветовые фильтры (оттенки серого, сепия), регулировать яркость, контрастность, инвертировать цвета, добавлять водяные знаки и вставлять QR-коды. А также использовать визуальные настройки и фильтры, чтобы унифицировать визуальный стиль выходных данных PDF-файлов.
Список основных возможностей TweakNow Snap2PDF:
-
Конвертирует изображения в PDF-документы и наоборот.
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Поддерживает графические форматы: JPG, PNG, TIFF, GIF, HEIC, WEBP и др.
-
Предоставляет базовые инструменты обработки документов: яркость, контрастность, цветовые фильтры, положение и др.
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Позволяет добавлять водяные знаки и QR-кодов.
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Дает возможность сохранять каждую страницу PDF как отдельное изображение.
-
Разделяет PDF-документы на отдельные страницы в виде новых PDF-файлов.
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