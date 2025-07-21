TweakNow Snap2PDF для Windows

Описание
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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $2.99
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:1.0.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Документы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:24.64 Мб
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TweakNow Snap2PDF — программа для базовых операций с PDF-документами и графическими файлами. Преобразовывает изображения в PDF-формат и наоборот (PDF в графические файлы), а также разделять PDF-документы на более компактные части. Поддерживает работу с широким спектром графических форматов, включая JPG, JPEG, PNG, GIF, TIF, TIFF, HEIC, HEIF и WEBP.

Пользователи могут выбрить размер страницы, применять цветовые фильтры (оттенки серого, сепия), регулировать яркость, контрастность, инвертировать цвета, добавлять водяные знаки и вставлять QR-коды. А также использовать визуальные настройки и фильтры, чтобы унифицировать визуальный стиль выходных данных PDF-файлов.

Список основных возможностей TweakNow Snap2PDF:

  • Конвертирует изображения в PDF-документы и наоборот.

  • Поддерживает графические форматы: JPG, PNG, TIFF, GIF, HEIC, WEBP и др.

  • Предоставляет базовые инструменты обработки документов: яркость, контрастность, цветовые фильтры, положение и др. 

  • Позволяет добавлять водяные знаки и QR-кодов.

  • Дает возможность сохранять каждую страницу PDF как отдельное изображение.

  • Разделяет PDF-документы на отдельные страницы в виде новых PDF-файлов.

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