Pet Care Tracker для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.19.285 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Mutex Apps Ltd
|Категория:
|Животные
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|56.12 Мб
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Pet Care Tracker — приложение для ухода за домашними животными, предлагает инструменты для планирования, отслеживания и хранения информации, связанной с повседневной заботой о питомцах — от питания и вакцинации до отслеживания симптомов и ведения фотоистории. Будет полезна для владельцев собак, кошек, мелких грызунов, птиц, рептилий и даже скота (более 20 видов домашних животных).
В программу встроен гибкий календарь для планирования процедур, напоминания о приеме лекарств, журнал активности и ведение медицинской карты, отслеживать график вакцинации, учитывать симптомы, фиксировать изменения веса и вести историю питания. А также дает возможность регистрировать важные события в жизни питомца, в том числе фазы роста, привычки к выгулу и повседневную активность.
Список основных возможностей Pet Care Tracker:
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Помогает слежить за графиком ухода за домашними животными (20 видов).
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С помощью встроенного календаря напоминает о прививках, приеме медикаментов и других процедурах.
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Помогает хранить медицинские записий, включая даты осмотров и назначения в одном месте.
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Дает возможность вести журнал здоровья с возможностью отслеживать вес, питание и симптомы.
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Учитывает фазы роста, гигиенические привычки и повседневное поведение животного.
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Содержит функцию фотоальбома с возможностью добавлять заметки.
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Является удобным органайзером задач для опекунов, заводчиков и работников приютов.
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