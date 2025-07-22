Pet Care Tracker — приложение для ухода за домашними животными, предлагает инструменты для планирования, отслеживания и хранения информации, связанной с повседневной заботой о питомцах — от питания и вакцинации до отслеживания симптомов и ведения фотоистории. Будет полезна для владельцев собак, кошек, мелких грызунов, птиц, рептилий и даже скота (более 20 видов домашних животных).

В программу встроен гибкий календарь для планирования процедур, напоминания о приеме лекарств, журнал активности и ведение медицинской карты, отслеживать график вакцинации, учитывать симптомы, фиксировать изменения веса и вести историю питания. А также дает возможность регистрировать важные события в жизни питомца, в том числе фазы роста, привычки к выгулу и повседневную активность.

Список основных возможностей Pet Care Tracker: