Pet Care Tracker для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.19.285 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Русский
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Категория:Животные
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Размер:56.12 Мб
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Pet Care Tracker — приложение для ухода за домашними животными, предлагает инструменты для планирования, отслеживания и хранения информации, связанной с повседневной заботой о питомцах — от питания и вакцинации до отслеживания симптомов и ведения фотоистории. Будет полезна для владельцев собак, кошек, мелких грызунов, птиц, рептилий и даже скота (более 20 видов домашних животных). 

В программу встроен гибкий календарь для планирования процедур, напоминания о приеме лекарств, журнал активности и ведение медицинской карты, отслеживать график вакцинации, учитывать симптомы, фиксировать изменения веса и вести историю питания. А также дает возможность регистрировать важные события в жизни питомца, в том числе фазы роста, привычки к выгулу и повседневную активность.

Список основных возможностей Pet Care Tracker:

  • Помогает слежить за графиком ухода за домашними животными (20 видов).

  • С помощью встроенного календаря напоминает о прививках, приеме медикаментов и других процедурах.

  • Помогает хранить медицинские записий, включая даты осмотров и назначения в одном месте.

  • Дает возможность вести журнал здоровья с возможностью отслеживать вес, питание и симптомы.

  • Учитывает фазы роста, гигиенические привычки и повседневное поведение животного.

  • Содержит функцию фотоальбома с возможностью добавлять заметки.

  • Является удобным органайзером задач для опекунов, заводчиков и работников приютов.

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