eBird для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.3.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|Cornell Lab of Ornithology
|Категория:
|Животные
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|23.91 Мб
|СКАЧАТЬ
eBird — приложение для систематизации наблюдений за птицами с синхронизацией данных с глобальной онлайн-платформой. eBird использует глобальную таксономическую систему, основанную на контрольном списке Clements, и поддерживает отображение названий птиц на десятках языков с учётом региональных особенностей. Все записи, сделанные через программу использоваться в научных исследованиях, образовательных проектах и природоохранной деятельности.
Данные можно быстро заносить прямо в полевых условиях, eBird поддерживает автоматическое определение координат с помощью GPS, а встроенные инструменты позволяют просматривать личные списки наблюдений за всю жизнь, за год или за отдельный месяц, а также анализировать данные по выбранному региону или текущему местоположению.
Дополнительно доступна обратная связь в реальном времени, информирующая о редкости отмеченного вида в выбранной местности. Приложение может работать без подключения к интернету, сохранять все данные локально и отправлять их в базу eBird при появлении сети.
Список основных возможностей eBird:
- Помогает наблюдать за птицами из любой точки мира.
- Синхронизирует данные с глобальной базой eBird.
- Отображает личные списки наблюдений за жизнь, год и месяц.
- Поддерживает глобальную орнитологическую классификацию Clements.
- Использует названия видов на 40+ языках с региональными вариантами.
- Автоматически формирует списки вероятных видов по месту и сезону.
- Предоставляет обратную связь о редкости вида в текущем регионе.
- Содержит инструменты быстрого ввода для ускорения записи данных.
- Использует GPS для точной привязки наблюдений.
- Хранит карты с сотнями тысяч точек наблюдений eBird Hotspots.
Отличный способ быть всегда рядом со своей собакой. Смотрите, слушайте, общайтесь и...
Приложение для мобильных Android-устройств, которое предлагает пошаговые уроки от...
Родословная животных – поможет составить родословную ветвь вашего питомца или питомцев....
Приложение, которое позволит вам узнать много нового о более чем 300 породах собак....
Приложение для дрессировки собак. Позволяет научить собаку более 100 трюкам и командам,...
Аквариумные рыбки - бесплатное приложение для Android, которое предлагает пользователю...
Отзывы о программе eBird
Admin
Отзывов о программе eBird 3.3.3 пока нет, можете добавить...