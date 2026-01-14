eBird — приложение для систематизации наблюдений за птицами с синхронизацией данных с глобальной онлайн-платформой. eBird использует глобальную таксономическую систему, основанную на контрольном списке Clements, и поддерживает отображение названий птиц на десятках языков с учётом региональных особенностей. Все записи, сделанные через программу использоваться в научных исследованиях, образовательных проектах и природоохранной деятельности.

Данные можно быстро заносить прямо в полевых условиях, eBird поддерживает автоматическое определение координат с помощью GPS, а встроенные инструменты позволяют просматривать личные списки наблюдений за всю жизнь, за год или за отдельный месяц, а также анализировать данные по выбранному региону или текущему местоположению.

Дополнительно доступна обратная связь в реальном времени, информирующая о редкости отмеченного вида в выбранной местности. Приложение может работать без подключения к интернету, сохранять все данные локально и отправлять их в базу eBird при появлении сети.

Список основных возможностей eBird: