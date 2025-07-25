Keyboard Sounds — программа для настройки звукового отклика клавиатуры, позволяет эмулировать звук механической клавиатуры и задавать индивидуальные схемы воспроизведения звуков для разлных клавиш или их сочетаний. Пользователи могут настраивать звуки через встроенную экранную клавиатуру, контролировать акустическую обратную связь и переключаться между заранее сохранёнными профилями звуковых настроек.

Все функции доступны через иконку в системном трее, приложение предлагает широкий набор параметров для кастомизации. Чтобы начать работу, необходимо установить интерпретатор Python и выполнить несколько базовых команд через CLI, после чего приложение будет готово к использованию.

Список основных возможностей Keyboard Sounds: