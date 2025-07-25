Keyboard Sounds для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.5.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Nathan Fiscaletti
|Категория:
|Внешние устройства
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|83.18 Мб
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Keyboard Sounds — программа для настройки звукового отклика клавиатуры, позволяет эмулировать звук механической клавиатуры и задавать индивидуальные схемы воспроизведения звуков для разлных клавиш или их сочетаний. Пользователи могут настраивать звуки через встроенную экранную клавиатуру, контролировать акустическую обратную связь и переключаться между заранее сохранёнными профилями звуковых настроек.
Все функции доступны через иконку в системном трее, приложение предлагает широкий набор параметров для кастомизации. Чтобы начать работу, необходимо установить интерпретатор Python и выполнить несколько базовых команд через CLI, после чего приложение будет готово к использованию.
Список основных возможностей Keyboard Sounds:
-
Позволяет настроивать звук клавиш в соответствии с предпочтениями пользователя.
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Дает возможность эмулировать механическую клавиатуру через звуковые профилей.
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Поддерживает переключение между профилями в режиме реального времени.
-
Предлагагает пользователям создание, редактирование и сохранение профилей.
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Предоставляет управление правилами звукового отклика для отдельных клавиш.
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Интегрируется в системный трей для доступа без перегрузки экрана.
-
Содержит руководство по установке и настройке, предоставленное разработчиком.
-
Требует предварительной установки Python и базовой настройки окружения.
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