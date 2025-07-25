Keyboard Sounds для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.5.5 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
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Категория:Внешние устройства
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:83.18 Мб
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Keyboard Sounds — программа для настройки звукового отклика клавиатуры, позволяет эмулировать звук механической клавиатуры и задавать индивидуальные схемы воспроизведения звуков для разлных клавиш или их сочетаний. Пользователи могут настраивать звуки через встроенную экранную клавиатуру, контролировать акустическую обратную связь и переключаться между заранее сохранёнными профилями звуковых настроек.

Все функции доступны через иконку в системном трее, приложение предлагает широкий набор параметров для кастомизации. Чтобы начать работу, необходимо установить интерпретатор Python и выполнить несколько базовых команд через CLI, после чего приложение будет готово к использованию.

Список основных возможностей Keyboard Sounds:

  • Позволяет настроивать звук клавиш в соответствии с предпочтениями пользователя.

  • Дает возможность эмулировать механическую клавиатуру через звуковые профилей.

  • Поддерживает переключение между профилями в режиме реального времени.

  • Предлагагает пользователям создание, редактирование и сохранение профилей.

  • Предоставляет управление правилами звукового отклика для отдельных клавиш.

  • Интегрируется в системный трей для доступа без перегрузки экрана.

  • Содержит руководство по установке и настройке, предоставленное разработчиком.

  • Требует предварительной установки Python и базовой настройки окружения.

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