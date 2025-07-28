Ailight — настольное приложение для автоматизации рутинных задач с помощью ИИ, помогает автоматизировать рутинные задачи и создать собственные сценарии для написания писем, перевода текстов, проверке программного кода, исправления грамматических ошибок и других задач. Интегрируется с браузерами, почтовыми клиентами, текстовыми редакторами, редакторами кода, таблицами и другими инструментами.

Перед началом работы пользователю нужно выбрать поставщика ИИ и добавить соответствующий API-ключ. Количество сценариев, которые пользователь может создавать, неограничено, а каждый сценарий представляет собой сохранённый запрос, который можно многократно использовать при необходимости. Программа активируется через горячую клавишу и работает поверх любого другого приложения, с которым взаимодействует пользователь.

Список основных возможностей Аilight: