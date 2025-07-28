Ailight для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $4.99
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.1.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|HAMARU LTD
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|12.79 Мб
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Ailight — настольное приложение для автоматизации рутинных задач с помощью ИИ, помогает автоматизировать рутинные задачи и создать собственные сценарии для написания писем, перевода текстов, проверке программного кода, исправления грамматических ошибок и других задач. Интегрируется с браузерами, почтовыми клиентами, текстовыми редакторами, редакторами кода, таблицами и другими инструментами.
Перед началом работы пользователю нужно выбрать поставщика ИИ и добавить соответствующий API-ключ. Количество сценариев, которые пользователь может создавать, неограничено, а каждый сценарий представляет собой сохранённый запрос, который можно многократно использовать при необходимости. Программа активируется через горячую клавишу и работает поверх любого другого приложения, с которым взаимодействует пользователь.
Список основных возможностей Аilight:
-
Позволяет создавать настраиваемые ИИ-действий на основе пользовательских запросов.
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Поддерживает четырех поставщиков ИИ с возможностью выбора наиболее подходящего.
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Интегрируется с любыми настольными программами: почта, таблицы, код, документы.
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Сохраняет повторяющиеся сценарии в виде действий для быстрого доступа.
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Работает через системную горячую клавишу без запуска браузера.
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Помогает ускорить и упростить выполнение рутинныч задач.
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Admin
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