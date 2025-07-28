Ailight для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $4.99
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:1.1.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:12.79 Мб
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Ailight скриншот № 1
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Ailight скриншот № 4

Ailight — настольное приложение для автоматизации рутинных задач с помощью ИИ, помогает автоматизировать рутинные задачи и создать собственные сценарии для написания писем, перевода текстов, проверке программного кода, исправления грамматических ошибок и других задач. Интегрируется с браузерами, почтовыми клиентами, текстовыми редакторами, редакторами кода, таблицами и другими инструментами. 

Перед началом работы пользователю нужно выбрать поставщика ИИ и добавить соответствующий API-ключ. Количество сценариев, которые пользователь может создавать, неограничено, а каждый сценарий представляет собой сохранённый запрос, который можно многократно использовать при необходимости. Программа активируется через горячую клавишу и работает поверх любого другого приложения, с которым взаимодействует пользователь.

Список основных возможностей Аilight:

  • Позволяет создавать настраиваемые ИИ-действий на основе пользовательских запросов.

  • Поддерживает четырех поставщиков ИИ с возможностью выбора наиболее подходящего.

  • Интегрируется с любыми настольными программами: почта, таблицы, код, документы.

  • Сохраняет повторяющиеся сценарии в виде действий для быстрого доступа.

  • Работает через системную горячую клавишу без запуска браузера.

  • Помогает ускорить и упростить выполнение рутинныч задач.

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