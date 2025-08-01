RFDK — утилита для монтирования, управления и работы с различными видами устройств хранения данных, в том числе локальными и сетевыми дисками, образами, виртуальными разделами и даже оперативной памятью. Предоставляет инструменты для организации доступа к данным, операциям чтения и записи, больше подходит специалистам, которым нужно расширенное управление дисковыми ресурсами для системного восстановления, анализа данных и виртуализации, но может использоваться и в домашних условиях при наличии соответствующих технических знаний.

Благодаря портативному развертыванию программу можно использовать на различных устройствах без установки, а также быстро получать сведения о всех доступных устройствах и управлять несколькими сессиями одновременно. Пользователи могут настраивать параметры для каждого устройства, выбирать предпочтительные драйвера, работать с удалёнными хранилищами, распределять ресурсы памяти, создавать RAM-диски, экспортировать и синхронизировать образы, расчитывать хэши и анализировать распределение байтов.

Список основных возможностей RFDK: