RFDK для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $24
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.7.8.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|RANFS
|Категория:
|Внешние устройства
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|12.37 Мб
|СКАЧАТЬ
RFDK — утилита для монтирования, управления и работы с различными видами устройств хранения данных, в том числе локальными и сетевыми дисками, образами, виртуальными разделами и даже оперативной памятью. Предоставляет инструменты для организации доступа к данным, операциям чтения и записи, больше подходит специалистам, которым нужно расширенное управление дисковыми ресурсами для системного восстановления, анализа данных и виртуализации, но может использоваться и в домашних условиях при наличии соответствующих технических знаний.
Благодаря портативному развертыванию программу можно использовать на различных устройствах без установки, а также быстро получать сведения о всех доступных устройствах и управлять несколькими сессиями одновременно. Пользователи могут настраивать параметры для каждого устройства, выбирать предпочтительные драйвера, работать с удалёнными хранилищами, распределять ресурсы памяти, создавать RAM-диски, экспортировать и синхронизировать образы, расчитывать хэши и анализировать распределение байтов.
Список основных возможностей RFDK:
-
Позволяет монтировать локальные и удалённые диски, образы и файлы.
-
Использует портативное развертывание без необходимости установки на систему.
-
Обеспечивает передачу данных между устройствами с возможностью синхронизации образов.
-
Поддерживает работу с виртуальными разделами и подключаемыми устройствами.
-
Дает возможность создавать RAM-диски с настраиваемыми параметрами.
-
Предоставляет управление доступом к разделам и настройка типов драйверов.
-
Поддерживает одновременное управление несколькими монтированными сессиями.
-
Совместима с различными типами носителей и поддерживает настройку памяти.
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