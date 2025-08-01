RFDK для Windows

Описание
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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $24
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:1.7.8.1 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Внешние устройства
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:12.37 Мб
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RFDK скриншот № 1

RFDK — утилита для монтирования, управления и работы с различными видами устройств хранения данных, в том числе локальными и сетевыми дисками, образами, виртуальными разделами и даже оперативной памятью. Предоставляет инструменты для организации доступа к данным, операциям чтения и записи, больше подходит специалистам, которым нужно расширенное управление дисковыми ресурсами для системного восстановления, анализа данных и виртуализации, но может использоваться и в домашних условиях при наличии соответствующих технических знаний.

Благодаря портативному развертыванию программу можно использовать на различных устройствах без установки, а также быстро получать сведения о всех доступных устройствах и управлять несколькими сессиями одновременно. Пользователи могут настраивать параметры для каждого устройства, выбирать предпочтительные драйвера, работать с удалёнными хранилищами, распределять ресурсы памяти, создавать RAM-диски, экспортировать и синхронизировать образы, расчитывать хэши и анализировать распределение байтов. 

Список основных возможностей RFDK:

  • Позволяет монтировать локальные и удалённые диски, образы и файлы.

  • Использует портативное развертывание без необходимости установки на систему.

  • Обеспечивает передачу данных между устройствами с возможностью синхронизации образов.

  • Поддерживает работу с виртуальными разделами и подключаемыми устройствами.

  • Дает возможность создавать RAM-диски с настраиваемыми параметрами.

  • Предоставляет управление доступом к разделам и настройка типов драйверов.

  • Поддерживает одновременное управление несколькими монтированными сессиями.

  • Совместима с различными типами носителей и поддерживает настройку памяти.

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