Magic Eraser — инструмент для редактирования изображений, помогает удалять нежелательные элементы с фотографий, заменять фон и улучшать качество снимков. Приложение работает на базе ИИ, что помогает автоматически распознавать объекты и упрощает рутинные задачи при обработке. Программа подходит для повседневного использования, для подготовки визуального контента для социальных сетях или рекламных материалах.

С помощью Magic Eraser можно также размывать или заменять фон, улучшать четкость и выполнять базовую ретушь изображений. Также доступна коррекция резкости, удаление шумов и выравнивание текстур. Благодаря алгоритмам машинного обучения, программа способна распознавать и выделять основной объект фотографии, автоматически отделяя его от заднего плана.

Список основных возможностей Magic Eraser: