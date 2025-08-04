Magic Eraser для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.23.11 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|AI Photo Editor & AI Art Generator
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|19.04 Мб
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Magic Eraser — инструмент для редактирования изображений, помогает удалять нежелательные элементы с фотографий, заменять фон и улучшать качество снимков. Приложение работает на базе ИИ, что помогает автоматически распознавать объекты и упрощает рутинные задачи при обработке. Программа подходит для повседневного использования, для подготовки визуального контента для социальных сетях или рекламных материалах.
С помощью Magic Eraser можно также размывать или заменять фон, улучшать четкость и выполнять базовую ретушь изображений. Также доступна коррекция резкости, удаление шумов и выравнивание текстур. Благодаря алгоритмам машинного обучения, программа способна распознавать и выделять основной объект фотографии, автоматически отделяя его от заднего плана.
Список основных возможностей Magic Eraser:
- Позволяет удалять объекты и посторонние элементы с изображений.
- Помогает удалять фон и автоматически отделять объекты от заднего плана.
- Дает возможность размывать задний фон для создания глубины резкости.
- Помогает улучшать качество изображения, повышать резкость и устранять артефакты.
- Дает возможность удалять водяные знаки без потери качества изображения.
- Позволяет заменять фон на фотографиях с изображениями из галереи или собственных файлов.
- Использует ИИ для автоматической идентификации объектов.
- Поддерживает стандартные форматы изображений.
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Admin
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