Aiseesoft Screen Recorder для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $12.50
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|3.1.28 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Aiseesoft Studio
|Категория:
|Видео захват
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|2.09 Мб
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Aiseesoft Screen Recorder — приложение для записи видео с экрана компьютера, подходит для записи видео из интернета, онлайн-трансляций, игр или изображений с веб-камеры. Позволяет выбирать источник звука и настраивать параметры захвата в зависимости от конкретной задачи. Во время записи отображается техническая информация: длительность ролика, его размер и другие параметры. При необходимости интерфейс можно свернуть в системный трей, чтобы освободить пространство на экране.
Пользователи могут самостоятельно выбирать область записи. При работе с веб-камерой можно добавить изображение с камеры в отдельное окно и включить его в запись. Что особенно полезно при создании обучающих видео, видеоуроков или записи игрового процесса. После завершения записи доступны функция предварительного просмотра и возможность создавать скриншоты прямо из программы.
Список основных возможностей Aiseesoft Screen Recorder:
- Записывает видео с экрана в полноэкранном или пользовательском режиме.
- Позволяет выбирать область захвата — ручной, по окну или с помощью пресетов.
- Дает возможность встроить изображение с веб-камеры в поток записи.
- Обеспечивает запись системного звука и микрофона.
- Содержит настраиваемые горячие клавиши для управления процессом захвата.
- Отображает параметры записи в реальном времени — длительность, размер файла.
- Работает в в фоновом режиме и сворачивается в трей, чтобы не занимать место на экране.
- Дает возможность предварительного просмотра видео после завершения записи.
- Подходит для записи игровых процессов, онлайн-видео, обучающих роликов.
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