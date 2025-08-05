Программы для Windows » Видео » Видео захват » Aiseesoft Screen Recorder 3.1.28

Aiseesoft Screen Recorder для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $12.50
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:3.1.28 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Видео захват
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:2.09 Мб
СКАЧАТЬ
Aiseesoft Screen Recorder скриншот № 1
Aiseesoft Screen Recorder скриншот № 2
Aiseesoft Screen Recorder скриншот № 3
Aiseesoft Screen Recorder скриншот № 4

Aiseesoft Screen Recorder — приложение для записи видео с экрана компьютера, подходит для записи видео из интернета, онлайн-трансляций, игр или изображений с веб-камеры. Позволяет выбирать источник звука и настраивать параметры захвата в зависимости от конкретной задачи. Во время записи отображается техническая информация: длительность ролика, его размер и другие параметры. При необходимости интерфейс можно свернуть в системный трей, чтобы освободить пространство на экране.

Пользователи могут самостоятельно выбирать область записи. При работе с веб-камерой можно добавить изображение с камеры в отдельное окно и включить его в запись. Что особенно полезно при создании обучающих видео, видеоуроков или записи игрового процесса. После завершения записи доступны функция предварительного просмотра и возможность создавать скриншоты прямо из программы. 

Список основных возможностей Aiseesoft Screen Recorder:

  • Записывает видео с экрана в полноэкранном или пользовательском режиме.
  • Позволяет выбирать область захвата — ручной, по окну или с помощью пресетов.
  • Дает возможность встроить изображение с веб-камеры в поток записи.
  • Обеспечивает запись системного звука и микрофона.
  • Содержит настраиваемые горячие клавиши для управления процессом захвата.
  • Отображает параметры записи в реальном времени — длительность, размер файла.
  • Работает в в фоновом режиме и сворачивается в трей, чтобы не занимать место на экране.
  • Дает возможность предварительного просмотра видео после завершения записи.
  • Подходит для записи игровых процессов, онлайн-видео, обучающих роликов.
ТОП-сегодня раздела "Видео захват"
 

скачать OBS StudioOBS Studio 31.1.1

OBS Студия - приложение для стримов на Twitch, Youtube, а также записи игр, видео с экрана, веб-камер,...

скачать BandicamBandicam 8.1.1.2518

Bandicam - программа для захвата видео и снятия скриншотов в высоком качестве. Имеет простое...

скачать oCam Screen RecorderoCam Screen Recorder 550.0

oCam Screen Recorder - бесплатное приложение, которое умеет записывать все происходящее на экране...

скачать AVS Video RecorderAVS Video Recorder 9.9.4.412

AVS Video Recorder - бесплатный и удобный в эксплуатации инструмент, с помощью которого можно...

скачать FrapsFraps 3.5.99

Fraps - популярный инструмент для создания скриншотов и записи видео из игр, с помощью...

скачать CamStudioCamStudio 2.7.4 (build r354) / 3.02 alpha

CamStudio - бесплатная и простая в использовании программа, которая позволяет записывать все...

Отзывы о программе Aiseesoft Screen Recorder

Admin

Отзывов о программе Aiseesoft Screen Recorder 3.1.28 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв