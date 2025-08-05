Aiseesoft Screen Recorder — приложение для записи видео с экрана компьютера, подходит для записи видео из интернета, онлайн-трансляций, игр или изображений с веб-камеры. Позволяет выбирать источник звука и настраивать параметры захвата в зависимости от конкретной задачи. Во время записи отображается техническая информация: длительность ролика, его размер и другие параметры. При необходимости интерфейс можно свернуть в системный трей, чтобы освободить пространство на экране.

Пользователи могут самостоятельно выбирать область записи. При работе с веб-камерой можно добавить изображение с камеры в отдельное окно и включить его в запись. Что особенно полезно при создании обучающих видео, видеоуроков или записи игрового процесса. После завершения записи доступны функция предварительного просмотра и возможность создавать скриншоты прямо из программы.

Список основных возможностей Aiseesoft Screen Recorder: