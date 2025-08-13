QR Code Generator для Windows
QR Code Generator — приложение для создания QR-кодов, генерирует коды без подключения к интернету, поддерживает работу с различными типами данных и дает возможность сохранить готовый код в популярных графических форматах. Пользователю достаточно выбрать тип исходных данных, ввести необходимую информацию, и программа сгенерирует QR-код. Результат можно предварительно просмотреть и сохранить в формате изображения.
Генератор работает с различными источникамии данных: обычный текст, веб-адреса, e-mail, телефонные номера, данные для подключения к Wi-Fi и контактные визитки vCard. Работает без подключения к интернету, что обеспечивает автономную и безопасную генерацию, так как все данные обрабатываются локально.
Список основных возможностей QR Code Generator:
- Быстро генерирует QR-коды без подключения к интернету.
- Поддерживает различные типы входных данных: текст, URL, e-mail, телефон, Wi-Fi, vCard.
- Обеспечивает предварительный просмотр результата перед сохранением.
- Позволяет экспортировать QR-коды в четыре популярных графических формата.
- Может работать с несколькими экземплярами кодов одновременно.
- Сохраняет параметры входных данных для повторной генерации.
