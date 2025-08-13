QR Code Generator для Windows

Описание
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.0.0
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8
Интерфейс: Английский
Категория:другое
Размер:2.16 Мб
QR Code Generator — приложение для создания QR-кодов, генерирует коды без подключения к интернету, поддерживает работу с различными типами данных и дает возможность сохранить готовый код в популярных графических форматах. Пользователю достаточно выбрать тип исходных данных, ввести необходимую информацию, и программа сгенерирует QR-код. Результат можно предварительно просмотреть и сохранить в формате изображения.

Генератор работает с различными источникамии данных: обычный текст, веб-адреса, e-mail, телефонные номера, данные для подключения к Wi-Fi и контактные визитки vCard. Работает без подключения к интернету, что обеспечивает автономную и безопасную генерацию, так как все данные обрабатываются локально.

Список основных возможностей QR Code Generator:

  • Быстро генерирует QR-коды без подключения к интернету.
  • Поддерживает различные типы входных данных: текст, URL, e-mail, телефон, Wi-Fi, vCard.
  • Обеспечивает предварительный просмотр результата перед сохранением.
  • Позволяет экспортировать QR-коды в четыре популярных графических формата.
  • Может работать с несколькими экземплярами кодов одновременно.
  • Сохраняет параметры входных данных для повторной генерации.
