QR Code Generator — приложение для создания QR-кодов, генерирует коды без подключения к интернету, поддерживает работу с различными типами данных и дает возможность сохранить готовый код в популярных графических форматах. Пользователю достаточно выбрать тип исходных данных, ввести необходимую информацию, и программа сгенерирует QR-код. Результат можно предварительно просмотреть и сохранить в формате изображения.

Генератор работает с различными источникамии данных: обычный текст, веб-адреса, e-mail, телефонные номера, данные для подключения к Wi-Fi и контактные визитки vCard. Работает без подключения к интернету, что обеспечивает автономную и безопасную генерацию, так как все данные обрабатываются локально.

Список основных возможностей QR Code Generator: