Hex Viewer - это простое приложение, которое позволяет просматривать шестнадцатеричный код двоичных файлов.

При запуске этой программы вас встречает простой интерфейс, состоящий всего из нескольких элементов управления. Минималистичный внешний вид с самого начала говорит вам о том, что это приложение простое и выполняет только одну цель: быстрое и простое считывание шестнадцатеричного кода.

Вы можете загрузить любой двоичный файл для просмотра его содержимого в этой программе, независимо от его размера. Она может легко открывать файлы размером более 1 гигабайта. Навигация по шестнадцатеричному коду осуществляется с помощью стрелок клавиатуры и кнопок "Page Up" и "Page Down". Программа позволяет изменить порядок чтения по умолчанию и предоставляет дополнительные опции в контекстном меню для показа и вставки управляющих символов юникода. Это быстрый, портативный и простой в использовании просмотрщик шестнадцатеричных символов для Windows. С его помощью вы можете изучать и просматривать файлы с шестнадцатеричной кодировкой с помощью нескольких щелчков мыши.

Шестнадцатеричные редакторы широко используются в программировании для просмотра файлов и изучения их кода. Другими словами, подобные программы не особенно полезны для обычных пользователей, но могут оказаться бесценным инструментом для программистов. Если вы ищете быстрый и простой шестнадцатеричный редактор, этот инструмент для вас.