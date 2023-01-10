Hex Viewer для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:2,27 Мб
Hex Viewer скриншот № 1

Hex Viewer - это простое приложение, которое позволяет просматривать шестнадцатеричный код двоичных файлов.

При запуске этой программы вас встречает простой интерфейс, состоящий всего из нескольких элементов управления. Минималистичный внешний вид с самого начала говорит вам о том, что это приложение простое и выполняет только одну цель: быстрое и простое считывание шестнадцатеричного кода.

Вы можете загрузить любой двоичный файл для просмотра его содержимого в этой программе, независимо от его размера. Она может легко открывать файлы размером более 1 гигабайта. Навигация по шестнадцатеричному коду осуществляется с помощью стрелок клавиатуры и кнопок "Page Up" и "Page Down". Программа позволяет изменить порядок чтения по умолчанию и предоставляет дополнительные опции в контекстном меню для показа и вставки управляющих символов юникода. Это быстрый, портативный и простой в использовании просмотрщик шестнадцатеричных символов для Windows. С его помощью вы можете изучать и просматривать файлы с шестнадцатеричной кодировкой с помощью нескольких щелчков мыши.

Шестнадцатеричные редакторы широко используются в программировании для просмотра файлов и изучения их кода. Другими словами, подобные программы не особенно полезны для обычных пользователей, но могут оказаться бесценным инструментом для программистов. Если вы ищете быстрый и простой шестнадцатеричный редактор, этот инструмент для вас.

ТОП-сегодня раздела "другое"
 

скачать AdwCleanerAdwCleaner 8.3.2

AdwCleaner - бесплатная программа от Malwarebytes для борьбы с нежелательным и рекламным ПО, которые...

скачать Avast ClearAvast Clear 22.12.7758

Avast Clear - утилита для удаления приложений avast, когда стандартным путём из панели управления Windows удалить невозможно...

скачать ESET UninstallerESET Uninstaller 10.19.0.0

ESET Uninstaller - небольшая утилита для полной деинсталляции антивирусных продуктов вендора ESET...

скачать Avast Secure BrowserAvast Secure Browser 105.0

Конфиденциальный, быстрый и безопасный браузер от компании Avast, который умеет...

скачать UncheckyUnchecky 1.2

Как часто вы, устанавливая какую-либо программу, получали в довесок ворох ненужных...

скачать SkyDNS AgentSkyDNS Agent 2.3.63.4

SkyDNS Agent - агент интернет-фильтра, обеспечивающий безопасную и быструю работу в Интернете и...

Отзывы о программе Hex Viewer

Admin

Отзывов о программе Hex Viewer 1.2 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв