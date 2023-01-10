Hex Viewer для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|vovsoft
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|2,27 Мб
Hex Viewer - это простое приложение, которое позволяет просматривать шестнадцатеричный код двоичных файлов.
При запуске этой программы вас встречает простой интерфейс, состоящий всего из нескольких элементов управления. Минималистичный внешний вид с самого начала говорит вам о том, что это приложение простое и выполняет только одну цель: быстрое и простое считывание шестнадцатеричного кода.
Вы можете загрузить любой двоичный файл для просмотра его содержимого в этой программе, независимо от его размера. Она может легко открывать файлы размером более 1 гигабайта. Навигация по шестнадцатеричному коду осуществляется с помощью стрелок клавиатуры и кнопок "Page Up" и "Page Down". Программа позволяет изменить порядок чтения по умолчанию и предоставляет дополнительные опции в контекстном меню для показа и вставки управляющих символов юникода. Это быстрый, портативный и простой в использовании просмотрщик шестнадцатеричных символов для Windows. С его помощью вы можете изучать и просматривать файлы с шестнадцатеричной кодировкой с помощью нескольких щелчков мыши.
Шестнадцатеричные редакторы широко используются в программировании для просмотра файлов и изучения их кода. Другими словами, подобные программы не особенно полезны для обычных пользователей, но могут оказаться бесценным инструментом для программистов. Если вы ищете быстрый и простой шестнадцатеричный редактор, этот инструмент для вас.
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