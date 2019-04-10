Avast Clear 2019 (19.4.4318)

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3.86 из 5, всего оценок - 7 Рейтинг программы - 3.86 из 5

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5 Avast Clear - утилита для удаления приложений avast, когда стандартным путём из панели управления Windows (например Вы забыли пароль, которым защитили настройки антивируса) удалить невозможно.



Как деинсталлировать ПО при помощи этого инструмента: Зайти в Windows в безопасном режиме. Запустить утилиту. Если вы установили avast! в папку не по умолчанию - выберите данную папку (Внимательно! Все файлы из данной папки будут удалены). Нажмите Uninstall. Перегрузите компьютер. Удаляет следующие продукты: Avast Free Antivirus

Avast Pro Antivirus

Avast Internet Security

Avast Premier

Avast Business Security

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