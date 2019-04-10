Avast Clear для Windows

Avast Clear 2019 (19.4.4318)

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Описание Avast Clear 2019 (19.4.4318)Описание   Скачать Avast Clear 2019 (19.4.4318)СКАЧАТЬ (10,01 Мб) Скриншоты Avast Clear 2019 (19.4.4318)Скриншоты (3)   Статистика Avast Clear 2019 (19.4.4318)Статистика   Отзывы о Avast Clear 2019 (19.4.4318)Отзывы (4)  
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3.86 из 5, всего оценок - 7
  • Рейтинг программы - 3.86 из 5
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Avast Clear - утилита для удаления приложений avast, когда стандартным путём из панели управления Windows (например Вы забыли пароль, которым защитили настройки антивируса) удалить невозможно.

Как деинсталлировать ПО при помощи этого инструмента:

  1. Зайти в Windows в безопасном режиме.
  2. Запустить утилиту.
  3. Если вы установили avast! в папку не по умолчанию - выберите данную папку (Внимательно! Все файлы из данной папки будут удалены).
  4. Нажмите Uninstall.
  5. Перегрузите компьютер.

Удаляет следующие продукты:

  • Avast Free Antivirus
  • Avast Pro Antivirus
  • Avast Internet Security
  • Avast Premier
  • Avast Business Security
Avast Clear
Avast Clear
Avast Clear
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)17 / 21 320
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДеинсталяторы - другое
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Отзывы о программе Avast Clear

Борис про Avast Clear 18.5.2342 (18.5.3931) [19-07-2018]

Спасибо за ваш труд.
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Div про Avast Clear 17.9.3761 [17-01-2018]

В "былые времена", когда на просторах СССР правил бал Нортон!!! Не было и в помине борьбы с "наркомафией"...куда катиться мир?!!
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Валерий . про avast! Uninstall Utility 10.0.2202 [07-01-2015]

Антивирус придуманный для борьбы с вирусами , сам в последствии как ВИРУС.Невозможно удалить обычным способом .
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ivanich352008 про avast! Uninstall Utility 7.0 [03-04-2013]

Всегда возникают вопросы к создателям программ, которые нужно выковыривать спецспособами. Если у программы нет штатного деинсталлятора, это ограничивает свободу выбора пользователя. Самому пришлось умерший аваст выкапывать "ручками" с офисного компа.
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