Malwarebytes AdwCleaner - небольшая полезная утилита, которая позволяет эффективно бороться с различного рода нежелательным и рекламным ПО (как например тулбары, разнообразные надстройки и т.д.), проникающим на ПК при инсталляции приложений, скачанных из сети Интернет.

Программа сканирует компьютер на наличие потенциально опасных объектов и отображает результаты в текстовом документе, что дает возможность пользователю определить файлы и ключи реестра, от которых необходимо избавиться.

Следует отметить, что процесс удаления завершается только после перезагрузки системы, причем ее нельзя отменить, поэтому рекомендуется перед началом работы закрыть все приложения. Программа не требует инсталляции и может работать с любых носителей.