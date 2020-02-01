MalwarebytesAdwCleaner - небольшая полезная утилита, которая позволяет эффективно бороться с различного рода нежелательным и рекламным ПО (как например тулбары, разнообразные надстройки и т.д.), проникающим на ПК при инсталляции приложений, скачанных из сети Интернет.
Программа сканирует компьютер на наличие потенциально опасных объектов и отображает результаты в текстовом документе, что дает возможность пользователю определить файлы и ключи реестра, от которых необходимо избавиться.
Следует отметить, что процесс удаления завершается только после перезагрузки системы, причем ее нельзя отменить, поэтому рекомендуется перед началом работы закрыть все приложения. Программа не требует инсталляции и может работать с любых носителей.
ESET Uninstaller - небольшая утилита для полной деинсталляции антивирусных продуктов вендора ESET
Отзывы о программе AdwCleaner
Аноним про AdwCleaner 7.4.1 [18-10-2019]
После проверки и перезагрузки программа попыталась установить расширение, которое изменяет стартовую страницу и так далее. Не дал установить, удалил. Особых изменений после очистки не вижу, так как и нежелательных программ не было. 2 | 3 | Ответить
TLT-biker в ответ Аноним про AdwCleaner 8.0.1 []
Установи Advanced System Optimizer активированную. И будет тебе счастье! =-)) | | Ответить
Николай про AdwCleaner 7.3 [21-04-2019]
Скачал, правда с официального сайта AdwCleaner v.7.00. У меня на одном из сайтов где я иногда смотрел кое-что из телепередач вдруг прекратилась загрузка главной страницы из-за того, что в Хроме на Вин10 происходило автоматом дописывание одной лишней буквы в адресе сайта.Танцы с бубном в настройках Хрома ничего не давали. Прога нашла и удалили откуда-то взявшийся на рабочем столе файл Youtube.lnk с ютюбовским логотипом после чего работа браузера сразу же стала правильной. Спасибо разрабам! 2 | 2 | Ответить
Алексей про AdwCleaner 7.2.7.0 [26-03-2019]
ХР не поддерживает. не обманывайте пользователей 4 | 2 | Ответить
толя про AdwCleaner 7.2.1.0 [25-07-2018]
хорошая была программа до перехода под крыло malwarebytes 3 | 3 | Ответить
Pr0va1der про AdwCleaner 7.2.1.0 [24-07-2018]
Не советую программу, после ее использования ос полетела, пришлось систему восстанавливать. причем жаловалась на speedupmypc и driverscanner 3 | 5 | Ответить