ESET Uninstaller - небольшая утилита для полной деинсталляции антивирусных продуктов вендора ESET. Этот инструмент поддерживает удаление таких приложений как ESET Smart Security, ESET NOD32 Antivirus и ESET Endpoint Security/ESET Endpoint Antivirus. Если по каким-либо причинам вам не удается корректно избавиться от этих антивирусов, то данная консольная утилита сможет помочь в этом вопросе.

Алгоритм работы с инструментом следующий. Компьютер нужно перегрузить в безопасном режиме, открыть командную строку с правами администратора и запустить этот деинсталлятор. А дальше следуйте подсказкам, выбирая свой антивирусный продукт и соглашаясь с его полным удалением. В завершении останется только перегрузить ПК.