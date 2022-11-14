ESET Uninstaller для Windows
|Оценка:
|3.16/5 голосов - 24
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|10.19.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|ESET, LLC
|Категории:
|другое - Деинсталяторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|4 / 22 678 | Статистика
|Размер:
|1 Мб
ESET Uninstaller - небольшая утилита для полной деинсталляции антивирусных продуктов вендора ESET. Этот инструмент поддерживает удаление таких приложений как ESET Smart Security, ESET NOD32 Antivirus и ESET Endpoint Security/ESET Endpoint Antivirus. Если по каким-либо причинам вам не удается корректно избавиться от этих антивирусов, то данная консольная утилита сможет помочь в этом вопросе.
Алгоритм работы с инструментом следующий. Компьютер нужно перегрузить в безопасном режиме, открыть командную строку с правами администратора и запустить этот деинсталлятор. А дальше следуйте подсказкам, выбирая свой антивирусный продукт и соглашаясь с его полным удалением. В завершении останется только перегрузить ПК.
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