ESET Uninstaller для Windows

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Оценка: 3.16/5 голосов - 24
Лицензия: Бесплатная
Версия:10.19.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:другое - Деинсталяторы
Загрузок (сегодня/всего):4 / 22 678 | Статистика
Размер:1 Мб
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ESET Uninstaller - небольшая утилита для полной деинсталляции антивирусных продуктов вендора ESET. Этот инструмент поддерживает удаление таких приложений как ESET Smart Security, ESET NOD32 Antivirus и ESET Endpoint Security/ESET Endpoint Antivirus. Если по каким-либо причинам вам не удается корректно избавиться от этих антивирусов, то данная консольная утилита сможет помочь в этом вопросе.

Алгоритм работы с инструментом следующий. Компьютер нужно перегрузить в безопасном режиме, открыть командную строку с правами администратора и запустить этот деинсталлятор. А дальше следуйте подсказкам, выбирая свой антивирусный продукт и соглашаясь с его полным удалением. В завершении останется только перегрузить ПК.

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