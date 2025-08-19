Программы для Android » Игры » Головоломки » Word Search Explorer 1.238.0

Word Search Explorer для Android

Word Search Explorer — игра в жанре головоломок для любителей словесных игр, сочетает элементы классического поиска слов и логических заданий, позволяет пользователям развивать внимательность, память и словарный запас. Пользователю нужно найти скрытые слова в сетке букв, при этом каждое новое задание постепенно увеличивает уровень сложности. 

Приложение одновременно развлекает и способствует обучению, пользователи изучают новые слова, тренируют навыки ассоциации и расширяют кругозор. Встроенные подсказки помогают в тех случаях, когда найти решение самостоятельно сложно. Программа работает в офлайн-режиме, а для пользователей, которые используют несколько устройств, предусмотрена синхронизация прогресса через учетную запись Facebook.

Список основных возможностей Word Search Explorer:

  • Содержит разнообразные головоломки со словами различной сложности.
  • Предлагает интуитивное управление: поиск слов с помощью проведения пальцем по буквам.
  • Уровни постепенно усложняется для тренировки памяти и внимания.
  • Содержит встроенные подсказки для упрощения поиска на сложных уровнях.
  • Обеспечивает синхронизацию игрового прогресса через учетную запись Facebook.
  • Работает в офлайн-режиме без подключения к интернету.
