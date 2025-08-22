GPU Shark 2 для Windows

Описание
GPU Shark 2 – утилита для мониторинга состояния и анализа характеристик видеокарт, разаботанная на платформе GeeXLab, предоставляет пользователю подробную информацию о графическом процессоре и его параметрах работы в реальном времени. С помощью GPU Shark 2 можно отслеживать температуру, нагрузку, частоты работы GPU и памяти, а также уровень энергопотребления. Программа отображает полные сведения о видеокарте: производитель, модель, тип и объем памяти, версия драйвера и дополнительные характеристики.

Простой интерфейс делает её удобной даже для пользователей без технической подготовки. Утилита поддерживает широкий спектр видеокарт, в том числе современные решения от NVIDIA, AMD и Intel, при єтом сама программа потребляет минимальное количество ресурсов системы и не влияет на производительность, что дает возможность использовать её в фоновом режиме.

Список основных возможностей GPU Shark 2:

  • Контролирует частоты работы графического процессора и видеопамяти.
  • Отображает подробную информацию о модели и характеристиках видеокарты.
  • Мониторит температуру GPU и уровень загрузки в реальном времени.
  • Отслеживает энергопотребление и анализирует стабильность и эффективность.
  • Поддерживает современные видеокарты NVIDIA, AMD и Intel.
  • Минимвльно потребляет системные ресурсы при работает в фоновом режиме.
  • Можно использовать при разгоне для контроля параметров оборудования.
