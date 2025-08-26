Magic Data Recovery для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $49,95
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:3.10.801 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Восстановление данных
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:22.39 Мб
СКАЧАТЬ
Magic Data Recovery скриншот № 2
Magic Data Recovery скриншот № 3
Magic Data Recovery скриншот № 4

Magic Data Recovery — программа для восстановления данных, предназначенная для поиска и возврата удалённых или повреждённых файлов на компьютерах. Дает возможность вернуть документы, изображения и другим элементы, которые могли быть потеряны в результате системных сбоев, неудачных обновлений, аппаратных неисправностей или ошибок пользователя. Для упрощения поиска нужных элементов предусмотрены фильтры по типу файлов, размеру и дате изменения. 

Приложение использует глубокое сканирование дисков, чтобы найти исходные местоположения файлов и сохранить первоначальную структуру каталогов. Благодаря чему восстановленные материалы остаются в привычной для пользователя организации и не требуют дополнительной сортировки. Поддерживает работу с основными накопителями и внешними устройствами. Также с помощью программы можно восстанавливать информацию с повреждённых жёстких дисков, подключённых к системе в качестве внешних накопителей. 

Основные возможности Magic Data Recovery:

  • Использует глубокое сканирование для поиска удалённых или повреждённых файлов.
  • Помогает восстановить утраченные файлы после системных сбоев или ошибок пользователя.
  • Работает с жёсткими дисками, которые содержат повреждённые сектора.
  • Сохраняет исходную структуру каталогов при восстановлении данных.
  • Поддерживает различные типы носителей: внутренние и внешние диски.
  • Педлставляет фильтрацию файлов по типу, размеру и дате изменения.
  • Восстановливает документы, изображения и другие форматы данных.
ТОП-сегодня раздела "Восстановление данных"
 

скачать RecuvaRecuva 1.54.120

Recuva - мощная утилита для восстановления данных, которые были удалены на жестких дисках и...

скачать TestDisk & PhotoRecTestDisk & PhotoRec 7.2 / 7.3 beta

Мощная бесплатная программа для восстановления данных. Прежде всего предназначена для...

скачать R-StudioR-Studio 9.5 build 191514

R-Studio - мощное приложение, позволяющее восстановить поврежденную или удаленную информацию...

скачать Macrium ReflectMacrium Reflect 10.0.8576 Free

Macrium Reflect — шустрая программа для работы с образами жесткого диска и резервного...

скачать Disk DrillDisk Drill 6.0.1054

Disk Drill - бесплатная программа для восстановления удаленных данных для Windows. Без проблем...

скачать USBDDFixUSBDDFix 1.2

Небольшое, портативное приложение для восстановления USB-накопителей, поврежденных при...

Отзывы о программе Magic Data Recovery

Admin

Отзывов о программе Magic Data Recovery 3.10.801 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв