Magic Data Recovery для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $49,95
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|3.10.801 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Amagicsoft
|Категория:
|Восстановление данных
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|22.39 Мб
|СКАЧАТЬ
Magic Data Recovery — программа для восстановления данных, предназначенная для поиска и возврата удалённых или повреждённых файлов на компьютерах. Дает возможность вернуть документы, изображения и другим элементы, которые могли быть потеряны в результате системных сбоев, неудачных обновлений, аппаратных неисправностей или ошибок пользователя. Для упрощения поиска нужных элементов предусмотрены фильтры по типу файлов, размеру и дате изменения.
Приложение использует глубокое сканирование дисков, чтобы найти исходные местоположения файлов и сохранить первоначальную структуру каталогов. Благодаря чему восстановленные материалы остаются в привычной для пользователя организации и не требуют дополнительной сортировки. Поддерживает работу с основными накопителями и внешними устройствами. Также с помощью программы можно восстанавливать информацию с повреждённых жёстких дисков, подключённых к системе в качестве внешних накопителей.
Основные возможности Magic Data Recovery:
- Использует глубокое сканирование для поиска удалённых или повреждённых файлов.
- Помогает восстановить утраченные файлы после системных сбоев или ошибок пользователя.
- Работает с жёсткими дисками, которые содержат повреждённые сектора.
- Сохраняет исходную структуру каталогов при восстановлении данных.
- Поддерживает различные типы носителей: внутренние и внешние диски.
- Педлставляет фильтрацию файлов по типу, размеру и дате изменения.
- Восстановливает документы, изображения и другие форматы данных.
Recuva - мощная утилита для восстановления данных, которые были удалены на жестких дисках и...
TestDisk & PhotoRec 7.2 / 7.3 beta
Мощная бесплатная программа для восстановления данных. Прежде всего предназначена для...
R-Studio - мощное приложение, позволяющее восстановить поврежденную или удаленную информацию...
Macrium Reflect 10.0.8576 Free
Macrium Reflect — шустрая программа для работы с образами жесткого диска и резервного...
Disk Drill - бесплатная программа для восстановления удаленных данных для Windows. Без проблем...
Небольшое, портативное приложение для восстановления USB-накопителей, поврежденных при...
Отзывы о программе Magic Data Recovery
Admin
Отзывов о программе Magic Data Recovery 3.10.801 пока нет, можете добавить...