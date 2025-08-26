Magic Data Recovery — программа для восстановления данных, предназначенная для поиска и возврата удалённых или повреждённых файлов на компьютерах. Дает возможность вернуть документы, изображения и другим элементы, которые могли быть потеряны в результате системных сбоев, неудачных обновлений, аппаратных неисправностей или ошибок пользователя. Для упрощения поиска нужных элементов предусмотрены фильтры по типу файлов, размеру и дате изменения.

Приложение использует глубокое сканирование дисков, чтобы найти исходные местоположения файлов и сохранить первоначальную структуру каталогов. Благодаря чему восстановленные материалы остаются в привычной для пользователя организации и не требуют дополнительной сортировки. Поддерживает работу с основными накопителями и внешними устройствами. Также с помощью программы можно восстанавливать информацию с повреждённых жёстких дисков, подключённых к системе в качестве внешних накопителей.

Основные возможности Magic Data Recovery: