Tile Club – игра-головоломка, предлагает пользователям более 10 000 уровней с постепенным усложнением. Основная задача игрока: собирать одинаковые плитки и проходить задания. В приложении сочетаются элементы классического игрового процесса с социальными функциями, которые дают возможность взаимодействовать с другими игроками.

В процессе игры игрок может использовать бустеры для преодоления сложных уровней и участвовать в турнирах, где пользователи соревнуются между собой и проверяют собственные навыки. Также игроки могут объединяться в клубы, общаться и делиться опытом. Игра доступна онлайн и в автономном режиме, поэтому в неё можно играть в любое время и в любом месте.

Основные возможности Tile Club: