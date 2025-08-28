Tile Club для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.2.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|GamoVation
|Категория:
|Головоломки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|61.06 Мб
Tile Club – игра-головоломка, предлагает пользователям более 10 000 уровней с постепенным усложнением. Основная задача игрока: собирать одинаковые плитки и проходить задания. В приложении сочетаются элементы классического игрового процесса с социальными функциями, которые дают возможность взаимодействовать с другими игроками.
В процессе игры игрок может использовать бустеры для преодоления сложных уровней и участвовать в турнирах, где пользователи соревнуются между собой и проверяют собственные навыки. Также игроки могут объединяться в клубы, общаться и делиться опытом. Игра доступна онлайн и в автономном режиме, поэтому в неё можно играть в любое время и в любом месте.
Основные возможности Tile Club:
- Предлагает более 10 000 уровней с возрастающей сложностью.
- Предлагает разнообразные темы оформления плиток (фрукты, сладости, животные и другие варианты).
- Содержит турниры для проверки навыков и соревнований с другими пользователями.
- Дает возможность вступать в клубы для общения и помощи друг другу.
- Для сложных уровней предусмотрены специальные бустеры.
- Работает в онлайн и в офлайн-режиме без подключения к интернету.
- Поддерживается на мобильных устройствах и планшетах.
