BackupTo – приложение для организации и защиты данных путем автоматизированного резервного копирования. Помогает пользователям обеспечить сохранность личных файлов, документов или фотографий без лишних действий и сложных настроек. Дает возможность создавать понятные и гибкие задачи синхронизации между различными папками и носителями. Преимуществом утилиты перед ручным копированием является то, що она автоматизирует эту задачу, позволяет хранить важные материалы на внешних жестких дисках или USB-накопителях и при этом обеспечивает конфиденциальность информации.
Гибкость настроек позволяет активировать несколько профилей синхронизации, каждый из которых будет работать по индивидуальному сценарию: копирование только измененных файлов, полное зеркалирование папок или передача новых элементов из одного каталога в другой. BackupTo подходит как для профессиональной среды, так и в личных целях пользователями без специальных технических знаний.
Основные возможности BackupTo:
- Автоматизирует процесс резервного копирования и синхронизации файлов.
- Снижает зависимость от облачных сервисов и обеспечивает конфиденциальность.
- Поддерживает двустороннюю синхронизацию и одностороннее копирование.
- Создает настраиваемые профили с индивидуальными параметрам копирования.
- Работает с локальными носителями: внешними HDD, SSD, USB-дисками.
- Дает возможность копировать только новые или изменённые файлы.
- Сохраняет актуальныех версии документов без дублирования.
