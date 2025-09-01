BackupTo – приложение для организации и защиты данных путем автоматизированного резервного копирования. Помогает пользователям обеспечить сохранность личных файлов, документов или фотографий без лишних действий и сложных настроек. Дает возможность создавать понятные и гибкие задачи синхронизации между различными папками и носителями. Преимуществом утилиты перед ручным копированием является то, що она автоматизирует эту задачу, позволяет хранить важные материалы на внешних жестких дисках или USB-накопителях и при этом обеспечивает конфиденциальность информации.

Гибкость настроек позволяет активировать несколько профилей синхронизации, каждый из которых будет работать по индивидуальному сценарию: копирование только измененных файлов, полное зеркалирование папок или передача новых элементов из одного каталога в другой. BackupTo подходит как для профессиональной среды, так и в личных целях пользователями без специальных технических знаний.

Основные возможности BackupTo: