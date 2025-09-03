Shutdown — утилита для пользователей, которым неудобно пользоваться современным интерфейсом Windows и стандартными инструментами завершения работы системы. Программа предлагает альтернативный способ управления функциями выключения и перезагрузки компьютера. Программа возвращает привычный для многих пользователей интерфейс, который напоминает более ранние версии ОС.

Также встроенные функции утилиты дают возможность просмотреть список зарегистрированных пользователей компьютера, проверить имена и количество активных учётных записей перед выполнением критически важных действий. Будет удобна при использовании на сенсорных экранах или POS-терминалах, где стандартные кнопки выключения слишком малы и повышают риск ошибочного нажатия.

Основные возможности Shutdown: