Лицензия: Бесплатная
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Категория:другое
Размер:14.24 Мб
Shutdown — утилита для пользователей, которым неудобно пользоваться современным интерфейсом Windows и стандартными инструментами завершения работы системы. Программа предлагает альтернативный способ управления функциями выключения и перезагрузки компьютера. Программа возвращает привычный для многих пользователей интерфейс, который напоминает более ранние версии ОС.

Также встроенные функции утилиты дают возможность просмотреть список зарегистрированных пользователей компьютера, проверить имена и количество активных учётных записей перед выполнением критически важных действий. Будет удобна при использовании на сенсорных экранах или POS-терминалах, где стандартные кнопки выключения слишком малы и повышают риск ошибочного нажатия.

Основные возможности Shutdown:

  • Предлагает упрощённый интерфейс завершения работы компьютера.
  • Предоставляет альтернативу стандартным инструментам Windows 10 и 11.
  • Отображает список зарегистрированных пользователей устройства.
  • Показывает список имён и количество учётных записей домена.
  • Поддерживает крупные элементы управления для сенсорных экранов и POS-терминалов.
  • Будет полезна для системных администраторов при удалённой настройке и устранении неполадок.

 

