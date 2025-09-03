Shutdown для Windows
Shutdown — утилита для пользователей, которым неудобно пользоваться современным интерфейсом Windows и стандартными инструментами завершения работы системы. Программа предлагает альтернативный способ управления функциями выключения и перезагрузки компьютера. Программа возвращает привычный для многих пользователей интерфейс, который напоминает более ранние версии ОС.
Также встроенные функции утилиты дают возможность просмотреть список зарегистрированных пользователей компьютера, проверить имена и количество активных учётных записей перед выполнением критически важных действий. Будет удобна при использовании на сенсорных экранах или POS-терминалах, где стандартные кнопки выключения слишком малы и повышают риск ошибочного нажатия.
Основные возможности Shutdown:
- Предлагает упрощённый интерфейс завершения работы компьютера.
- Предоставляет альтернативу стандартным инструментам Windows 10 и 11.
- Отображает список зарегистрированных пользователей устройства.
- Показывает список имён и количество учётных записей домена.
- Поддерживает крупные элементы управления для сенсорных экранов и POS-терминалов.
- Будет полезна для системных администраторов при удалённой настройке и устранении неполадок.
