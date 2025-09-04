Auslogics ChillMate для Windows
5.00/5 голосов - 1
|Бесплатная
|1.0.0.0 | Сообщить о новой версии
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Английский
|Auslogics Labs Pty Ltd
|Управление питанием
2 / 2
|18.53 Мб
Auslogics Chillmate — программное решение для управления производительностью ноутбуков и настольных ПК, когда сбалансированы энергопотребление, температурный режим и быстродействие системы. Дает возможность автоматизировать регулировку параметров, которые в обычных условиях требуют ручного вмешательства через системные меню Windows. предлагает инструменты оптимизации работы процессора и распределения ресурсов между приложениями, что помогает ускорить выполнение ресурсоемких процессов и повысить отзывчивость системы.
Приложение помогает создать индивидуальные профили с собственными наборами настроек, где каждый профиль содержит собственные уровни яркости экрана, времени ожидания дисплея, скорости вращения вентиляторов и других параметров, которые влияют на энергопотребление и охлаждение. Данный подход дает возможность увеличить время автономной работы, снизить износ оборудования и обеспечить оптимальные условия для выполнения задач с разным уровнем нагрузки.
Основные возможности Auslogics Chillmate:
- Дает возможность создавать и настраивать профили производительности для разных сценариев использования.
- Позволяет регулировать яркость экрана, временя ожидания дисплея и скорость вращения вентиляторов.
- Оптимизирует работу процессора для повышения отзывчивости системы и распределяет ресурсы между активными приложениями.
- Позволяет установить приоритеты запросов к диску от часто используемых программ.
- Отображает статистику работы системы в реальном времени.
- Поддерживает режимы для игр, офисных задач и работы от аккумулятора.
