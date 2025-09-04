Auslogics Chillmate — программное решение для управления производительностью ноутбуков и настольных ПК, когда сбалансированы энергопотребление, температурный режим и быстродействие системы. Дает возможность автоматизировать регулировку параметров, которые в обычных условиях требуют ручного вмешательства через системные меню Windows. предлагает инструменты оптимизации работы процессора и распределения ресурсов между приложениями, что помогает ускорить выполнение ресурсоемких процессов и повысить отзывчивость системы.

Приложение помогает создать индивидуальные профили с собственными наборами настроек, где каждый профиль содержит собственные уровни яркости экрана, времени ожидания дисплея, скорости вращения вентиляторов и других параметров, которые влияют на энергопотребление и охлаждение. Данный подход дает возможность увеличить время автономной работы, снизить износ оборудования и обеспечить оптимальные условия для выполнения задач с разным уровнем нагрузки.

Основные возможности Auslogics Chillmate: