Auslogics ChillMate для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Управление питанием
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:18.53 Мб
Auslogics Chillmate — программное решение для управления производительностью ноутбуков и настольных ПК, когда сбалансированы энергопотребление, температурный режим и быстродействие системы. Дает возможность автоматизировать регулировку параметров, которые в обычных условиях требуют ручного вмешательства через системные меню Windows. предлагает инструменты оптимизации работы процессора и распределения ресурсов между приложениями, что помогает ускорить выполнение ресурсоемких процессов и повысить отзывчивость системы.

Приложение помогает создать индивидуальные профили с собственными наборами настроек, где каждый профиль содержит собственные уровни яркости экрана, времени ожидания дисплея, скорости вращения вентиляторов и других параметров, которые влияют на энергопотребление и охлаждение. Данный подход дает возможность увеличить время автономной работы, снизить износ оборудования и обеспечить оптимальные условия для выполнения задач с разным уровнем нагрузки.

Основные возможности Auslogics Chillmate:

  • Дает возможность создавать и настраивать профили производительности для разных сценариев использования.
  • Позволяет регулировать яркость экрана, временя ожидания дисплея и скорость вращения вентиляторов.
  • Оптимизирует работу процессора для повышения отзывчивости системы и распределяет ресурсы между активными приложениями.
  • Позволяет установить приоритеты запросов к диску от часто используемых программ.
  • Отображает статистику работы системы в реальном времени.
  • Поддерживает режимы для игр, офисных задач и работы от аккумулятора.
