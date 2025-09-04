Connect Animal Onet — логическая игра в жанре «соединяй плитки», помогает развивать внимание, концентрацию и стратегическое мышление. Игровой процесс основан на поиске одинаковых изображений животных и их соединении прямыми линиями. Цель игрока — очистить игровое поле до окончания времени, соединяя пары животных и зарабатывая очки.

Предлагает более тысячи уникальных уровней различной сложности, для сложных уровней предусмотрены бустеры «перемешивание» и «подсказка», а система наград поощряет быстрые и точные решения. Простое управление делает игру доступной для всех возрастов, постепенное усложнение уровней формирует мотивацию развивать стратегический подход к решению задач.

Основные возможности Connect Animal Onet: