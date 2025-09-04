Connect Animal Onet для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.7101 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|WizSprint
|Категория:
|Головоломки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|11.89 Мб
Connect Animal Onet — логическая игра в жанре «соединяй плитки», помогает развивать внимание, концентрацию и стратегическое мышление. Игровой процесс основан на поиске одинаковых изображений животных и их соединении прямыми линиями. Цель игрока — очистить игровое поле до окончания времени, соединяя пары животных и зарабатывая очки.
Предлагает более тысячи уникальных уровней различной сложности, для сложных уровней предусмотрены бустеры «перемешивание» и «подсказка», а система наград поощряет быстрые и точные решения. Простое управление делает игру доступной для всех возрастов, постепенное усложнение уровней формирует мотивацию развивать стратегический подход к решению задач.
Основные возможности Connect Animal Onet:
- Помогает тренировать память, концентрацию и логическое мышление.
- Предлагает более 1000 головоломок различного уровня сложности.
- Использует систему подсчета очков и получение звезд за успешные решения.
- Предусматривает возможность соединять плитки на большом расстоянии для дополнительных наград.
- Содержит бустеры «перемешивание» и «подсказка» при прохождении сложных уровней.
