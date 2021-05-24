Unblock Me FREE для Android
|Оценка:
|4.62/5 голосов - 13
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.1.00 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Kiragames
|Категории:
|Головоломки - Логические
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 7 290 | Статистика
|Размер:
|17,3 Мб
|СКАЧАТЬ
Unblock Me FREE – простая на первый взгляд игра-головоломка может увлечь на многие часы и поддержать в тонусе умственные способности.
Ваша главная задача состоит в том, что бы убрать с поля красный блок. Для этого придется передвигать другие блоки и, чем меньше ходов вы сделаете, тем больше шансов заработать все достижения в игре. Играйте на 4 уровнях сложности от «Начинающего» до «Эксперта» и получайте наибольший рейтинг среди любителей головоломки. Для начинающих игроков присутствует система подсказок, продвинутые пользователи смогут посмотреть статистику решенных вами головоломок.
Захватывающая бесплатная игра для Android в жанре "три в ряд", в которой игроку необходимо...
Зума Легенда - Marble Legend 6.6.3107
Зума Легенда - Marble Legend – по экрану движется лента с шариками разных цветов, три шарика...
Neighbours From Hell: Season 1 1.5.5
Забавная аркада в стиле популярной головоломки "Как достать соседа", в котором как-будто...
Составляйте слова, открывайте новые чудеса, собирайте по кусочкам замысловатые пазлы...
Эрудит - мобильная версия популярной настольной игры, в которой игрок стремится выиграть...
Головоломка: Шарики за ролики 1.25.6
Занимательная игра, созданная по мотивам мультфильма «Головоломка». Вам нужно помочь...
Отзывы о программе Unblock Me FREE
Admin
Отзывов о программе Unblock Me FREE 2.1.00 пока нет, можете добавить...