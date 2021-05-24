Unblock Me FREE – простая на первый взгляд игра-головоломка может увлечь на многие часы и поддержать в тонусе умственные способности.

Ваша главная задача состоит в том, что бы убрать с поля красный блок. Для этого придется передвигать другие блоки и, чем меньше ходов вы сделаете, тем больше шансов заработать все достижения в игре. Играйте на 4 уровнях сложности от «Начинающего» до «Эксперта» и получайте наибольший рейтинг среди любителей головоломки. Для начинающих игроков присутствует система подсказок, продвинутые пользователи смогут посмотреть статистику решенных вами головоломок.