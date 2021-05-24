Unblock Me FREE для Android

Описание
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Оценка: 4.62/5 голосов - 13
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.1.00 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Головоломки - Логические
Загрузок (сегодня/всего):1 / 7 290 | Статистика
Размер:17,3 Мб
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Unblock Me FREE – простая на первый взгляд игра-головоломка может увлечь на многие часы и поддержать в тонусе умственные способности.

Ваша главная задача состоит в том, что бы убрать с поля красный блок. Для этого придется передвигать другие блоки и, чем меньше ходов вы сделаете, тем больше шансов заработать все достижения в игре. Играйте на 4 уровнях сложности от «Начинающего» до «Эксперта» и получайте наибольший рейтинг среди любителей головоломки. Для начинающих игроков присутствует система подсказок, продвинутые пользователи смогут посмотреть статистику решенных вами головоломок. 

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