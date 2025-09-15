BandiCamera для Windows
BandiCamera — программа для создания скриншотов с сохранением высокой точности цветопередачи, в том числе с дисплеев с технологией HDR. Утилита позволяет снимать весь рабочий стол, отдельные области или выбранное окно. Результаты можно сохраять в популярных графических форматах (PNG, JPG, AVIF и JXR), копировать его в буфер обмена или сразу передавать в графический редактор по умолчанию.
Выбор области захвата определяется с помощью регулируемой рамки, которая появляется при запуске. Одним нажатием кнопки создается снимок экрана с последующим сохранением, также предусмотрена возможность автоматически отправить скриншот в редактор или на печать. Среди дополнительных функций: горячие клавиши для вызова команд, обнаружение окон для точного захвата активных приложений, режим съемки прокручиваемых веб-страниц и таймер для отложенного снимка.
Основные возможности BandiCamera:
- Дает возможность сделать скриншот всего экрана, выбранного окна или произвольной области.
- Позволяет копировать снимки в буфер обмена, отправлять в графический редактор или на печать.
- Предоставляет таймер для съемки с задержкой, когда требуется время, чтобы подготовить экрана .
- Поддерживает работу с HDR с сохранением в форматах AVIF и JXR.
- Предусмотрены горячие клавиши для быстрого доступа к функциям.
- Автоматически обнаруживает окна для точного захвата и прокручиваемых веб-страниц.
