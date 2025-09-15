BandiCamera для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:: 5.04 Build 2340 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:5.17 Мб
СКАЧАТЬ
BandiCamera скриншот № 1
BandiCamera скриншот № 2
BandiCamera скриншот № 3
BandiCamera скриншот № 4

BandiCamera — программа для создания скриншотов с сохранением высокой точности цветопередачи, в том числе с дисплеев с технологией HDR. Утилита позволяет снимать весь рабочий стол, отдельные области или выбранное окно. Результаты можно сохраять в популярных графических форматах (PNG, JPG, AVIF и JXR), копировать его в буфер обмена или сразу передавать в графический редактор по умолчанию.

Выбор области захвата определяется с помощью регулируемой рамки, которая появляется при запуске. Одним нажатием кнопки создается снимок экрана с последующим сохранением, также предусмотрена возможность автоматически отправить скриншот в редактор или на печать. Среди дополнительных функций: горячие клавиши для вызова команд, обнаружение окон для точного захвата активных приложений, режим съемки прокручиваемых веб-страниц и таймер для отложенного снимка.

Основные возможности BandiCamera:

  • Дает возможность сделать скриншот всего экрана, выбранного окна или произвольной области.
  • Позволяет копировать снимки в буфер обмена, отправлять в графический редактор  или на печать.
  • Предоставляет таймер для съемки с задержкой, когда требуется время, чтобы подготовить экрана .
  • Поддерживает работу с HDR с сохранением в форматах AVIF и JXR.
  • Предусмотрены горячие клавиши для быстрого доступа к функциям.
  • Автоматически обнаруживает окна для точного захвата и прокручиваемых веб-страниц.
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

скачать Universal Watermark DisablerUniversal Watermark Disabler 1.0.0.6

Universal Watermark Disabler - небольшая утилита для удаления водяных знаков с рабочего стола операционных систем Windows 8, 8.1 и 10...

скачать Free Virtual KeyboardFree Virtual Keyboard 5.0

Free Virtual Keyboard - портативная бесплатная утилита, которая эмулирует обычную клавиатуру и...

скачать DesktopOKDesktopOK 11.98

DesktopOK - небольшая бесплатная и портативная (не требующая установки) программа,...

скачать Pixel RepairPixel Repair 11.1.1.1008

Pixel Repair - небольшая утилита для обнаружения и исправления зависших пикселей на экране ЖК-монитора...

скачать Comfort On-Screen KeyboardComfort On-Screen Keyboard Pro 9.2.0

Comfort On-Screen Keyboard - уникальная виртуальная экранная клавиатура, позволяющая полноценно...

скачать AutoHideDesktopIconsAutoHideDesktopIcons 6.44

AutoHideDesktopIcons - небольшая и простая в использовании утилита, позволяющая скрывать и...

Отзывы о программе BandiCamera

Admin

Отзывов о программе BandiCamera : 5.04 Build 2340 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв