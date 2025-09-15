BandiCamera — программа для создания скриншотов с сохранением высокой точности цветопередачи, в том числе с дисплеев с технологией HDR. Утилита позволяет снимать весь рабочий стол, отдельные области или выбранное окно. Результаты можно сохраять в популярных графических форматах (PNG, JPG, AVIF и JXR), копировать его в буфер обмена или сразу передавать в графический редактор по умолчанию.

Выбор области захвата определяется с помощью регулируемой рамки, которая появляется при запуске. Одним нажатием кнопки создается снимок экрана с последующим сохранением, также предусмотрена возможность автоматически отправить скриншот в редактор или на печать. Среди дополнительных функций: горячие клавиши для вызова команд, обнаружение окон для точного захвата активных приложений, режим съемки прокручиваемых веб-страниц и таймер для отложенного снимка.

Основные возможности BandiCamera: