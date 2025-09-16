HeatMon для Windows

Лицензия: Бесплатная
Версия:1.4
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Мониторинг
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1
Размер:396 Кб
HeatMon — утилита для мониторинга состояния процессора, контролирует температуру и напряжения по каждому ядру. Программа разработана с учётом особенностей современных систем, где перегрев может негативно повлиять на производительность и стабильность работы. Позволяет отслеживать ключевые параметры в реальном времени и сохранять данные для дальнейшего анализа, что делает его полезным инструментом для пользователей ноутбуков и настольных ПК. 

Утилита также отображает скорость вращения вентилятора, подключённого к разъёму CPU, использует встроенный график для наглядной оценки динамики изменений. Собранные данные можно сохранить в виде изображения формата PNG или в отчёте TXT. HeatMon предназначен исключительно для наблюдения за параметрами процессора и не вмешивается в его работу. 

Основные возможности HeatMon:

  • Отслеживает температуру процессора в реальном времени.
  • Отображает напряжения для каждого ядра и скорость вращения вентилятора CPU.
  • Предоставляет встроенный график динамики показателей (вызов Ctrl+G).
  • Позволяет сохранять графики в формате PNG и выгружать отчёты в формате TXT.
  • Простотой интерфейс и удобство использования.
