HeatMon для Windows
HeatMon — утилита для мониторинга состояния процессора, контролирует температуру и напряжения по каждому ядру. Программа разработана с учётом особенностей современных систем, где перегрев может негативно повлиять на производительность и стабильность работы. Позволяет отслеживать ключевые параметры в реальном времени и сохранять данные для дальнейшего анализа, что делает его полезным инструментом для пользователей ноутбуков и настольных ПК.
Утилита также отображает скорость вращения вентилятора, подключённого к разъёму CPU, использует встроенный график для наглядной оценки динамики изменений. Собранные данные можно сохранить в виде изображения формата PNG или в отчёте TXT. HeatMon предназначен исключительно для наблюдения за параметрами процессора и не вмешивается в его работу.
Основные возможности HeatMon:
- Отслеживает температуру процессора в реальном времени.
- Отображает напряжения для каждого ядра и скорость вращения вентилятора CPU.
- Предоставляет встроенный график динамики показателей (вызов Ctrl+G).
- Позволяет сохранять графики в формате PNG и выгружать отчёты в формате TXT.
- Простотой интерфейс и удобство использования.
