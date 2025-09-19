Music Player для Android

Описание
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Плееры
Размер:11.34 Мб
Music Player — плеер для локального воспроизведения аудиофайлов на мобильном устройстве. Поддерживает работу с популярными форматами: MP3, WAV, FLAC, WMA и другими, обеспечивает стабильное качество звука и удобный доступ к музыкальным коллекциям. Программа работает исключительно с файлами, которые уже находятся в памяти устройства.

Приложение автоматически сортирует треки по альбомам, исполнителям, жанрам и папкам. Также предусмотрен доступ к недавно открытым папкам и быстрый поиск песен по таким параметрам, как имя файла, дата изменения или название композиции. Пользователи могут управлять очередью воспроизведения, создавать плейлисты и настраивать внешний вид плеера под собственные предпочтения.

Основные возможности Music Player:

  • Поддерживает множество форматов аудиофайлов: MP3, WMA, AAC, FLAC, WAV и др.
  • Дает возможность управлять воспроизведением: последовательный режим, повтор треков или списков, случайное воспроизведение.
  • Позволяет редактировать очереди воспроизведения: добавлятье, удалять и изменять порядок песен.
  • Предоставляет поиск и сортировку музыки по названию, альбому, исполнителю, дате или имени файла.
  • Дает возможность редактировать аудиофайлы, в том числе обрезать композиций.
  • Использует встроенный эквалайзер для настройки звучания.
  • Предлагает функцию «Недавно открытые папки» для быстрого доступа к любимым трекам.
  • Отображает тексты песен с возможностью поиска их в Интернете.
  • Позволяет измененять обложки для треков, альбомов или плейлистов.
  • Содержит таймер сна для автоматического завершения воспроизведения.
