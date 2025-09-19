Music Player — плеер для локального воспроизведения аудиофайлов на мобильном устройстве. Поддерживает работу с популярными форматами: MP3, WAV, FLAC, WMA и другими, обеспечивает стабильное качество звука и удобный доступ к музыкальным коллекциям. Программа работает исключительно с файлами, которые уже находятся в памяти устройства.

Приложение автоматически сортирует треки по альбомам, исполнителям, жанрам и папкам. Также предусмотрен доступ к недавно открытым папкам и быстрый поиск песен по таким параметрам, как имя файла, дата изменения или название композиции. Пользователи могут управлять очередью воспроизведения, создавать плейлисты и настраивать внешний вид плеера под собственные предпочтения.

Основные возможности Music Player: