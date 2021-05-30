СберЗвук для Android

Описание
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Оценка: 2.67/5 голосов - 3
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категория:Плееры
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 153 | Статистика
Размер:21,7 Мб
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СберЗвук - бесплатное Android-приложение, которое объединяет в себе тысячи готовых плейлистов, чарты и персональные рекомендации, а также помогает найти правильную музыку для любого момента и настроения.

Пользователю доступны плейлисты от редакции, Топ-100 популярных треков и новые релизы, ежедневные рекомендации, возможность создавать плейлисты и делиться музыкой с друзьями во ВКонтакте и Facebook. Также присутствует возможность слушать музыку онлайн, добавлять понравившиеся треки в свою коллекцию, скачивать треки и слушать их оффлайн внутри приложения и многое другое.

Ключевые особенности:

  • Высокое качество звука (mp3 с битрейтом 320 kbit/s).
  • Тысячи готовых плейлистов, чарты и персональные рекомендации.
  • Возможность создавать плейлисты и делиться музыкой с друзьями во ВКонтакте и Facebook.
  • Более 40 миллионов треков.
  • Возможность добавлять музыку в коллекцию.
  • Возможность скачивать треки и слушать их оффлайн внутри приложения.
  • Возможность настраивать, сколько места на вашем устройстве будет занимать скачанная музыка.
  • Разнообразные жанры (поп, рок, русский рэп, шансон, диско, транс, техно, блюз, метал, джаз, хип-хоп, классическая музыка и саундтреки).
Что нового в СберЗвук 4.4?
  • Теперь у каждого пользователя СберЗвука есть свой персональный профиль. Добавьте фотографию, расскажите о себе и поделитесь плейлистом с любимой музыкой. Отправьте ссылку на профиль друзьям, чтобы они смогли подписаться на вас и следить за обновлениями.
  • Распознавание музыки уже в приложении! Узнайте, какая музыка звучит вокруг вас, и пополняйте свою Коллекцию новыми треками.
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