СберЗвук для Android
|Оценка:
|2.67/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|Zvuk LLC
|Категория:
|Плееры
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 153 | Статистика
|Размер:
|21,7 Мб
|СКАЧАТЬ
СберЗвук - бесплатное Android-приложение, которое объединяет в себе тысячи готовых плейлистов, чарты и персональные рекомендации, а также помогает найти правильную музыку для любого момента и настроения.
Пользователю доступны плейлисты от редакции, Топ-100 популярных треков и новые релизы, ежедневные рекомендации, возможность создавать плейлисты и делиться музыкой с друзьями во ВКонтакте и Facebook. Также присутствует возможность слушать музыку онлайн, добавлять понравившиеся треки в свою коллекцию, скачивать треки и слушать их оффлайн внутри приложения и многое другое.
Ключевые особенности:
- Высокое качество звука (mp3 с битрейтом 320 kbit/s).
- Тысячи готовых плейлистов, чарты и персональные рекомендации.
- Возможность создавать плейлисты и делиться музыкой с друзьями во ВКонтакте и Facebook.
- Более 40 миллионов треков.
- Возможность добавлять музыку в коллекцию.
- Возможность скачивать треки и слушать их оффлайн внутри приложения.
- Возможность настраивать, сколько места на вашем устройстве будет занимать скачанная музыка.
- Разнообразные жанры (поп, рок, русский рэп, шансон, диско, транс, техно, блюз, метал, джаз, хип-хоп, классическая музыка и саундтреки).
- Теперь у каждого пользователя СберЗвука есть свой персональный профиль. Добавьте фотографию, расскажите о себе и поделитесь плейлистом с любимой музыкой. Отправьте ссылку на профиль друзьям, чтобы они смогли подписаться на вас и следить за обновлениями.
- Распознавание музыки уже в приложении! Узнайте, какая музыка звучит вокруг вас, и пополняйте свою Коллекцию новыми треками.
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