СберЗвук - бесплатное Android-приложение, которое объединяет в себе тысячи готовых плейлистов, чарты и персональные рекомендации, а также помогает найти правильную музыку для любого момента и настроения.

Пользователю доступны плейлисты от редакции, Топ-100 популярных треков и новые релизы, ежедневные рекомендации, возможность создавать плейлисты и делиться музыкой с друзьями во ВКонтакте и Facebook. Также присутствует возможность слушать музыку онлайн, добавлять понравившиеся треки в свою коллекцию, скачивать треки и слушать их оффлайн внутри приложения и многое другое.

Ключевые особенности: