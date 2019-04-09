Sweet.tv для Android

Sweet.tv 1.4.8 для Android

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Описание Sweet.tv 1.4.8 для AndroidОписание   Скачать Sweet.tv 1.4.8 для AndroidСКАЧАТЬ (7,34 Мб) Скриншоты Sweet.tv 1.4.8 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Sweet.tv 1.4.8 для AndroidСтатистика   Отзывы о Sweet.tv 1.4.8 для AndroidОтзывы (0)  
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Sweet.tv - бесплатный доступ к более 220 каналам (в том числе общенациональные, детские, спортивные, музыкальные, тематические, познавательные, новостные, для взрослых и пр.) и 5000 фильмов.

Приложение предлагает самые современные разработки телевизионного сервиса:

  • Быстрая активация.
  • Адаптируется под любой сигнал (для работы подходит любое интернет соединение, в том числе Wi-fi и 3G).
  • Работает по всей стране: Смотреть ТВ онлайн можно в любой точке на карте Украины.
  • Обладает многофункциональностью: есть программа передач, перемотка эфира, список избранного, поиск и прочее.
  • Имеет увлекательное наполнение: 220 каналов, из которых 50 в HD качестве + библиотека кино, фильмы в которой обновляются каждый день.
Sweet.tv
Sweet.tv
Sweet.tv
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыдругое - Плееры
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Отзывы о программе Sweet.tv

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