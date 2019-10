Оцените программу!

5 AIMP - популярный многофункциональный аудиоплеер для Android. AIMP для Android работает со всеми популярными аудио форматами: mp3, wav, ogg, flac, mp4, ape и др. Есть возможность импорта / экспорта плейлистов. Приложение имеет 10-и полосной эквалайзер, позволяющий изменять звучание до наилучшего качества. Также имеются стандартные заготовки для некоторых типов музыки. Возможности AIMP: Поддерживаемые форматы: .APE, .MP3, .WAV, .OGG, .MPGA, .UMX, .MOD, .MO3, .WV .IT, .S3M, .MTM, .XM, .FLAC, .MP4, .M4A, .M4B, .MPC, .AAC, .OPUS.

Поддержка файлов разметки CUE.

8-ми полосный эквалайзер.

Импорт / экспорт плейлистов: .AIMPBPL, .M3U, .M3U8.

Автоматическое определение кодировки данных в тегах.

Поддержка обложек альбома (из тегов / из папки с файлом).

Возможность выборочного добавления файлов / папок в плейлист.

Возможность быстрого добавления всей музыки с SD-карт.

Возможность сортировка файлов в плейлисте по шаблону / вручную.

Возможность группировки файлов в плейлисте по шаблону / вручную.

Возможность поиска по плейлисту в режиме фильтрации.

Возможность физического удаления файла.

Возможность повтора плейлиста / повтора трека / проигрывания плейлиста без повтора.

Последовательное проигрывание треков / проигрывание вразнобой.

Воспроизведение музыки из файловых менеджеров.

Управление с гарнитуры.

Управление из "шторки" (для Android v3.0 и новее).

Интеграция с экраном блокировки (для Android v4.0 и новее).

Виджет для рабочего стола.

Виджет для экрана блокировки (для Android v4.2 и новее). AIMP для Windows Что нового в AIMP 2.90 Build 858 для Android?

Исправлено: плеер - возникает ошибка "Engine has not been successfully initialized" при использовании AudioTrack на Android 4.x