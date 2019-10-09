AIMP - популярный многофункциональный аудиоплеер для Android. AIMP для Android работает со всеми популярными аудио форматами: mp3, wav, ogg, flac, mp4, ape и др. Есть возможность импорта / экспорта плейлистов.

VK Media Player - приложение для портативных устройств под управлением Android, с помощью которого можно прослушивать музыку в социальной сети ВКонтакте. С помощью

Удобный в использовании аудио проигрыватель для Android-устройств, который предлагает пользователю все необходимые инструменты для комфортного прослушивания любимых

foobar2000 – продвинутый музыкальный плеер с минималистичным дизайном и поддержкой большого количества форматов (MP3, MP4, AAC, Vorbis, Opus, FLAC и др.), в том

Удобное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое предлагает доступ к более чем 5000 фильмов, 220 каналов на любой вкус(в том числе новостные,