AIMP для Android

AIMP 2.90 Build 858 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание AIMP 2.90 Build 858 для AndroidОписание   Скачать AIMP 2.90 Build 858 для AndroidСКАЧАТЬ (6,29 Мб) Скриншоты AIMP 2.90 Build 858 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика AIMP 2.90 Build 858 для AndroidСтатистика   Отзывы о AIMP 2.90 Build 858 для AndroidОтзывы (8)  
Оцените программу!
3.90 из 5, всего оценок - 18
  • Рейтинг программы - 3.90 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

AIMP - популярный многофункциональный аудиоплеер для Android. AIMP для Android работает со всеми популярными аудио форматами: mp3, wav, ogg, flac, mp4, ape и др. Есть возможность импорта / экспорта плейлистов.

Приложение имеет 10-и полосной эквалайзер, позволяющий изменять звучание до наилучшего качества. Также имеются стандартные заготовки для некоторых типов музыки.

Возможности AIMP:

  • Поддерживаемые форматы: .APE, .MP3, .WAV, .OGG, .MPGA, .UMX, .MOD, .MO3, .WV .IT, .S3M, .MTM, .XM, .FLAC, .MP4, .M4A, .M4B, .MPC, .AAC, .OPUS.
  • Поддержка файлов разметки CUE.
  • 8-ми полосный эквалайзер.
  • Импорт / экспорт плейлистов: .AIMPBPL, .M3U, .M3U8.
  • Автоматическое определение кодировки данных в тегах.
  • Поддержка обложек альбома (из тегов / из папки с файлом).
  • Возможность выборочного добавления файлов / папок в плейлист.
  • Возможность быстрого добавления всей музыки с SD-карт.
  • Возможность сортировка файлов в плейлисте по шаблону / вручную.
  • Возможность группировки файлов в плейлисте по шаблону / вручную.
  • Возможность поиска по плейлисту в режиме фильтрации.
  • Возможность физического удаления файла.
  • Возможность повтора плейлиста / повтора трека / проигрывания плейлиста без повтора.
  • Последовательное проигрывание треков / проигрывание вразнобой.
  • Воспроизведение музыки из файловых менеджеров.
  • Управление с гарнитуры.
  • Управление из "шторки" (для Android v3.0 и новее).
  • Интеграция с экраном блокировки (для Android v4.0 и новее).
  • Виджет для рабочего стола.
  • Виджет для экрана блокировки (для Android v4.2 и новее).
Что нового в AIMP 2.90 Build 858 для Android?
  • Исправлено: плеер - возникает ошибка "Engine has not been successfully initialized" при использовании AudioTrack на Android 4.x
AIMP
AIMP
AIMP
AIMP
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Немецкий
Закачек (сегодня/всего)3 / 18 027
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры
ТОП-сегодня раздела "Плееры"
 

Sweet.tv 1.4.8 для Android

Удобное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое предлагает доступ к более чем 5000 фильмов, 220 каналов на любой вкус(в том числе новостные,

AIMP 2.90 Build 845 для Android

AIMP – мобильная версия популярного аудио проигрывателя. С плеером вы сможете прослушать большинство форматов: mp3, wav, ogg, flac, mp4, ape и др. 10-полосный

foobar2000 1.1.40 для Android

foobar2000 – продвинутый музыкальный плеер с минималистичным дизайном и поддержкой большого количества форматов (MP3, MP4, AAC, Vorbis, Opus, FLAC и др.), в том

Music Player 1.2.5 для Android

Удобный в использовании аудио проигрыватель для Android-устройств, который предлагает пользователю все необходимые инструменты для комфортного прослушивания любимых

Vk Media Player 3.9 для Android

VK Media Player - приложение для портативных устройств под управлением Android, с помощью которого можно прослушивать музыку в социальной сети ВКонтакте. С помощью

Звук: музыка оффлайн 2.3.5.1 для Android

Музыкальный сервис, предоставляющий доступ к легальной музыке, и предлагающий пользователю более 40 млн. треков, тысячи готовых плейлистов, чарты, персональные

скачать Adguard

Отзывы о программе AIMP

Nemo про AIMP 2.60 Build 440 для Android [12-02-2018]

Перепробовал штук двадцать разных плееров и остановился на этом. Работает лучше всех, все просто и понятно. Хотя соглашусь вид топорный и надо привыкнуть к маленьким кнопкам управления.
5 | | Ответить

Гость в ответ Nemo про AIMP 2.60 Build 440 для Android [16-03-2018]

В новых версиях плеера появилась возможность масштабировать размер интерфейса - от 80% до 150% а также возможно использование разных скинов (можно найти на оф. сайте).
6 | | Ответить

Василий про AIMP 2.50 Build 340 для Android [08-09-2017]

Плеер просто уроган. Перед ним скачал три других полный отстой...И главное с карты памяти можно очень быстро сформировать папки.И еще пропали египетские иероглифы названия песен!!!
7 | | Ответить

Оксана про AIMP 2.00 build 289 для Android [22-01-2017]

Хороший ПРОСТОЙ плеер!. весит всего 4,25 Мб, а работает чётче многих сложных и громоздких. Ставить пришлось потому, что мой смарт Archos 50 Helium+ оказался не оборудован штатным (о как!). В отличие от nrg 1_1_7, mixzing 4_3_1, foobar2000, =AIMP воспроизводит музыку с SD так же беспроблемно, как и с внутреннего хранилища. Так что я его залью даже на 2-ой смарт Philiips s396 (на котором штатник вроде нормальный). Очень рада, что не поленилась перепробовать разные плеера. И даже не жалко было бы разработчикам AIMP`a денежку заплатить)) это надо -"убрать" стандартный плеер моего обожаемого "филипса" (который некоторые русские названия пишет-таки каракулями).
СПАСИБО !! дизайн, кстати, мне даже нравится - на фоне многих мрачных/корявых =elegans!
5 | | Ответить

Дорофей про AIMP 2.00 build 289 для Android [22-11-2016]

Вадиму: Про скины что-нибудь слышал? Если нет, зайди на форум сторонников AIMPa.
6 | | Ответить

вадим про AIMP 1.02 Build 174 для Android [14-06-2015]

Сменил телефон и один хрен скачаю ибо халява. )
5 | 1 | Ответить

Читать все отзывы (8) / Добавить отзыв
 