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AIMP 2.90 Build 858 для Android
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3.90 из 5, всего оценок - 18
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- Рейтинг программы - 3.90 из 5
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AIMP - популярный многофункциональный аудиоплеер для Android. AIMP для Android работает со всеми популярными аудио форматами: mp3, wav, ogg, flac, mp4, ape и др. Есть возможность импорта / экспорта плейлистов.
Приложение имеет 10-и полосной эквалайзер, позволяющий изменять звучание до наилучшего качества. Также имеются стандартные заготовки для некоторых типов музыки.
Возможности AIMP:
- Поддерживаемые форматы: .APE, .MP3, .WAV, .OGG, .MPGA, .UMX, .MOD, .MO3, .WV .IT, .S3M, .MTM, .XM, .FLAC, .MP4, .M4A, .M4B, .MPC, .AAC, .OPUS.
- Поддержка файлов разметки CUE.
- 8-ми полосный эквалайзер.
- Импорт / экспорт плейлистов: .AIMPBPL, .M3U, .M3U8.
- Автоматическое определение кодировки данных в тегах.
- Поддержка обложек альбома (из тегов / из папки с файлом).
- Возможность выборочного добавления файлов / папок в плейлист.
- Возможность быстрого добавления всей музыки с SD-карт.
- Возможность сортировка файлов в плейлисте по шаблону / вручную.
- Возможность группировки файлов в плейлисте по шаблону / вручную.
- Возможность поиска по плейлисту в режиме фильтрации.
- Возможность физического удаления файла.
- Возможность повтора плейлиста / повтора трека / проигрывания плейлиста без повтора.
- Последовательное проигрывание треков / проигрывание вразнобой.
- Воспроизведение музыки из файловых менеджеров.
- Управление с гарнитуры.
- Управление из "шторки" (для Android v3.0 и новее).
- Интеграция с экраном блокировки (для Android v4.0 и новее).
- Виджет для рабочего стола.
- Виджет для экрана блокировки (для Android v4.2 и новее).
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|Что нового в AIMP 2.90 Build 858 для Android?
- Исправлено: плеер - возникает ошибка "Engine has not been successfully initialized" при использовании AudioTrack на Android 4.x
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Отзывы о программе AIMP
Nemo про AIMP 2.60 Build 440 для Android [12-02-2018]
Перепробовал штук двадцать разных плееров и остановился на этом. Работает лучше всех, все просто и понятно. Хотя соглашусь вид топорный и надо привыкнуть к маленьким кнопкам управления.
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Гость в ответ Nemo про AIMP 2.60 Build 440 для Android [16-03-2018]
В новых версиях плеера появилась возможность масштабировать размер интерфейса - от 80% до 150% а также возможно использование разных скинов (можно найти на оф. сайте).
6 | | Ответить
Василий про AIMP 2.50 Build 340 для Android [08-09-2017]
Плеер просто уроган. Перед ним скачал три других полный отстой...И главное с карты памяти можно очень быстро сформировать папки.И еще пропали египетские иероглифы названия песен!!!
7 | | Ответить
Оксана про AIMP 2.00 build 289 для Android [22-01-2017]
Хороший ПРОСТОЙ плеер!. весит всего 4,25 Мб, а работает чётче многих сложных и громоздких. Ставить пришлось потому, что мой смарт Archos 50 Helium+ оказался не оборудован штатным (о как!). В отличие от nrg 1_1_7, mixzing 4_3_1, foobar2000, =AIMP воспроизводит музыку с SD так же беспроблемно, как и с внутреннего хранилища. Так что я его залью даже на 2-ой смарт Philiips s396 (на котором штатник вроде нормальный). Очень рада, что не поленилась перепробовать разные плеера. И даже не жалко было бы разработчикам AIMP`a денежку заплатить)) это надо -"убрать" стандартный плеер моего обожаемого "филипса" (который некоторые русские названия пишет-таки каракулями).
СПАСИБО !! дизайн, кстати, мне даже нравится - на фоне многих мрачных/корявых =elegans!
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Дорофей про AIMP 2.00 build 289 для Android [22-11-2016]
Вадиму: Про скины что-нибудь слышал? Если нет, зайди на форум сторонников AIMPa.
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вадим про AIMP 1.02 Build 174 для Android [14-06-2015]
Сменил телефон и один хрен скачаю ибо халява. )
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