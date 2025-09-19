Power Up Kit для Windows

Лицензия: Бесплатная
Версия:1.8.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Документы
Размер:2.07 Мб
Power Up Kit скриншот № 1

Power Up Kit – надстройка для Microsoft PowerPoint, которая расширяет стандартные возможности программы и помогает более точно управлять элементами презентации. Помогает поддерживать строгие пропорции, аккуратно выравнивать и использовать корректные цветовые настройки объектов на слайдах. Благодаря чему работа над презентациями становится более структурированной и удобной.

Программа дает возможность оптимизировать рабочий процесс за счет удобного доступа к функциям управления.  Все основные инструменты собраны в отдельном меню PUK, где можно переключаться между панелями для настройки пропорций и изменения цветовых параметров, что делает работу с объектами в презентации более точной и контролируемой.

Основные возможности Power Up Kit:

  • Предоставляет удобную панель управления размером и положением элементов презентации.
  • Позволяет точно выравнивать фигуры по ширине и высоте с сохранением пропорций.
  • Обеспечивает быстрый доступ к сохраненным фигурам для повторного использования.
  • Поддерживает корректное отображение пропорций и оттенков при редактировании.
  • Использует инструменты для изменения цвета элементов с высокой точностью.
  • Дает возможность распределять элементы равномерно по выбранной оси.
  • Поддерживает одновременную работу с несколькими объектами.
  • Оптимизирует и структурирует рабочего процесса при создании презентаций.
