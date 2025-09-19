Power Up Kit для Windows
Power Up Kit – надстройка для Microsoft PowerPoint, которая расширяет стандартные возможности программы и помогает более точно управлять элементами презентации. Помогает поддерживать строгие пропорции, аккуратно выравнивать и использовать корректные цветовые настройки объектов на слайдах. Благодаря чему работа над презентациями становится более структурированной и удобной.
Программа дает возможность оптимизировать рабочий процесс за счет удобного доступа к функциям управления. Все основные инструменты собраны в отдельном меню PUK, где можно переключаться между панелями для настройки пропорций и изменения цветовых параметров, что делает работу с объектами в презентации более точной и контролируемой.
Основные возможности Power Up Kit:
- Предоставляет удобную панель управления размером и положением элементов презентации.
- Позволяет точно выравнивать фигуры по ширине и высоте с сохранением пропорций.
- Обеспечивает быстрый доступ к сохраненным фигурам для повторного использования.
- Поддерживает корректное отображение пропорций и оттенков при редактировании.
- Использует инструменты для изменения цвета элементов с высокой точностью.
- Дает возможность распределять элементы равномерно по выбранной оси.
- Поддерживает одновременную работу с несколькими объектами.
- Оптимизирует и структурирует рабочего процесса при создании презентаций.
