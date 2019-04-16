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Учет документов. Электронный архив документов для Windows

Учет документов. Электронный архив документов 1.42

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Описание Учет документов. Электронный архив документов 1.42Описание   Скачать Учет документов. Электронный архив документов 1.42СКАЧАТЬ (14,44 Мб) Скриншоты Учет документов. Электронный архив документов 1.42Скриншоты (7)   Статистика Учет документов. Электронный архив документов 1.42Статистика   Отзывы о Учет документов. Электронный архив документов 1.42Отзывы (0)  
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4.60 из 5, всего оценок - 10
  • Рейтинг программы - 4.60 из 5
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Учет документов. Электронный архив документов - программа для учета документооборота. Позволяет хранить документы непосредственно в базе данных или в сетевых папках. Имеется удобный поиск документов по любому параметру.

Особенности приложения:

  • Обеспечение бумажного и электронного документооборота.
  • Возможность хранения реальных документов непосредственно в базе данных.
  • Возможность хранения реальных документов в сетевых папках с сылками на них.
  • Возможность хранения изображений и отсканированных копий документов.
  • Экспорт данных в Excel.
  • Оповещение настраиваемое по различным датам документов.
  • Удобный поиск документов по любому параметру.
  • Привязка документов к контрагентам организации.
  • Возможность привязывать документы к другим документам.
  • Ведение истории выдачи из архива документов по сотрудникам.
  • Использование различных цветовых схем для выделения требуемых статусов и категорий документов.
  • Работа с электронным архивом документов по сети.
  • Разграничение прав пользователей программы.
Что нового в Учет документов. Электронный архив документов 1.42?
  • появилась возможность создавать новые печатные формы на основе существующих
  • появился модуль заметок
Учет документов. Электронный архив документов
Учет документов. Электронный архив документов
Учет документов. Электронный архив документов
Учет документов. Электронный архив документов
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 2000 руб.
Ограничение в работе программы60 запусков
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 323
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДокументы
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Отзывы о программе Учет документов. Электронный архив документов

Admin

Отзывов о программе Учет документов. Электронный архив документов 1.42 пока нет, можете добавить...

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