MemoDock — инструмент для управления буфером обмена, который значительно упрощает работу с текстом и изображениями. Приложение сохраняет историю элементов, позволяет возвращаться к ранее скопированным данным и использовать их повторно. Отображает текстовые записи и изображения, снабжает их визуальными значками для удобного определения типа данных.

Кроме хранения истории копирования, программа дает возможность закрепить элементы, что дает возможность всегда держать под рукой часто используемые тексты, ссылки или картинки. Дополнительным преимуществом является временная шкала версий: при многократном копировании и изменении одного и того же текста MemoDock сохраняет каждую версию, что позволяет вернуться к нужному состоянию файла.

Основные возможности MemoDock: