Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.2.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:68.1 Мб
MemoDock — инструмент для управления буфером обмена, который значительно упрощает работу с текстом и изображениями. Приложение сохраняет историю элементов, позволяет возвращаться к ранее скопированным данным и использовать их повторно. Отображает текстовые записи и изображения, снабжает их визуальными значками для удобного определения типа данных.

Кроме хранения истории копирования, программа дает возможность закрепить элементы, что дает возможность всегда держать под рукой часто используемые тексты, ссылки или картинки. Дополнительным преимуществом является временная шкала версий: при многократном копировании и изменении одного и того же текста MemoDock сохраняет каждую версию, что позволяет вернуться к нужному состоянию файла. 

Основные возможности MemoDock:

  • Автоматически сохраняет историю текста и изображений, скопированных в буфер обмена.
  • Предоставляет историю изменения одного и того же элемента, с помощью временной шкалы.
  • Отображает визуальные значки для удобного определения типов данных (текст, ссылки, изображения).
  • Предлагает функцию закрепления для быстрого доступа к часто используемым элементам.
  • Дает возможность восстановить любую версию текста или изображения из истории.
  • Снижает вероятность ошибок при вставке данных за счёт визуального отображения типа содержимого.
  • Экономит времени за счёт быстрого поиска и повторного использования информации.
