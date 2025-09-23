Volume Locker — утилита для фиксации уровня громкости на выбранных аудиоустройствах и предотвращения его непреднамеренного изменения. Программа отслеживает заданные параметры и автоматически возвращает громкость к установленному значению, если система или другое приложение пытается ее изменить. Что помогает избежать ситуаций, когда звук неожиданно становится слишком тихим или громким, особенно при видеозвонках, онлайн-конференциях или работе со звуком.

Утилита работает в фоновом режиме, не имеет окна интерфейса, располагается в системном трее и отображает список доступных аудиоустройств вместе с их текущими уровнями громкости. Пользователи могут выбрать устройства, для которых хотят включить блокировку, после чегоутилита будет контролировать и поддерживать стабильность параметров. Настройку достаточно выполнить один раз и дальнейший контроль будет полностью автоматическим.

Основные возможности Volume Locker: