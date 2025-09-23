Volume Locker для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.6.9 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Felipe Santos
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|949 Кб
|СКАЧАТЬ
Volume Locker — утилита для фиксации уровня громкости на выбранных аудиоустройствах и предотвращения его непреднамеренного изменения. Программа отслеживает заданные параметры и автоматически возвращает громкость к установленному значению, если система или другое приложение пытается ее изменить. Что помогает избежать ситуаций, когда звук неожиданно становится слишком тихим или громким, особенно при видеозвонках, онлайн-конференциях или работе со звуком.
Утилита работает в фоновом режиме, не имеет окна интерфейса, располагается в системном трее и отображает список доступных аудиоустройств вместе с их текущими уровнями громкости. Пользователи могут выбрать устройства, для которых хотят включить блокировку, после чегоутилита будет контролировать и поддерживать стабильность параметров. Настройку достаточно выполнить один раз и дальнейший контроль будет полностью автоматическим.
Основные возможности Volume Locker:
- Фиксирует уровень громкости на указанных аудиоустройствах.
- Автоматически восстановливает уровень громкости при попытке ее изменения.
- Работа в фоновом режиме без отдельного интерфейса.
- Отображение устройств и их текущих параметров в системном трее.
- Возможность выбора конкретных устройств для блокировки.
- Минимальные требования к настройке и простота использования.
- Предотвращение резких изменений громкости во время звонков и видеоконференций.
- Подходит для профессионального применения и повседневных сценариев.
Volume2 - очень удобная программа, дающая пользователю возможность управлять уровнем...
NCH Tone Generator - простая в использовании программа, представляющая собой генератор сигналов, с...
RightMark Audio Analyzer 6.4.4
RightMark Audio Analyzer - грамма представляет из себя тестовый пакет предназначенный для...
Anvil Studio - полнофункциональный бесплатный MIDI-синтезатор, идеальный как для создания и сохранения мелодий, так и для редактирования готовых MIDI-партитуры...
Realtek AC97 Driver - пакет драйверов для интегрированной аудиосистемы AC'97 в материнских платах на...
Удобное в использовании приложение, которое эмулирует наличие полнофункциональной...
Отзывы о программе Volume Locker
Admin
Отзывов о программе Volume Locker 0.6.9 пока нет, можете добавить...