Volume Locker — утилита для фиксации уровня громкости на выбранных аудиоустройствах и предотвращения его непреднамеренного изменения. Программа отслеживает заданные параметры и автоматически возвращает громкость к установленному значению, если система или другое приложение пытается ее изменить. Что помогает избежать ситуаций, когда звук неожиданно становится слишком тихим или громким, особенно при видеозвонках, онлайн-конференциях или работе со звуком.

Утилита работает в фоновом режиме, не имеет окна интерфейса, располагается в системном трее и отображает список доступных аудиоустройств вместе с их текущими уровнями громкости. Пользователи могут выбрать устройства, для которых хотят включить блокировку, после чегоутилита будет контролировать и поддерживать стабильность параметров. Настройку достаточно выполнить один раз и дальнейший контроль будет полностью автоматическим.

Основные возможности Volume Locker:

  • Фиксирует уровень громкости на указанных аудиоустройствах.
  • Автоматически восстановливает уровень громкости при попытке ее изменения.
  • Работа в фоновом режиме без отдельного интерфейса.
  • Отображение устройств и их текущих параметров в системном трее.
  • Возможность выбора конкретных устройств для блокировки.
  • Минимальные требования к настройке и простота использования.
  • Предотвращение резких изменений громкости во время звонков и видеоконференций.
  • Подходит для профессионального применения и повседневных сценариев.
