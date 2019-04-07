Anvil Studio

Volume2 1.1.5.404 / 1.1.6.411 beta
Volume2 - очень удобная программа, дающая пользователю возможность управлять уровнем громкости с помощью мыши. Управление осуществляется путем вращения колеса мыши
Realtek AC97 Driver 4.06
Realtek AC97 Driver - пакет драйверов для интегрированной аудиосистемы AC'97 в материнских платах на чипах от RealTek, включая ALC101, ALC201, ALC202, ALC203,
Калейдофон 1.2
Программа Калейдофон превращает ваш компьютер в цветомузыкальную установку. Интерпретируя звуки, поступающие с указанного вами источника, программа рисует на экране
MorphVOX Junior 2.9
MorphVOX Junior - приложение с помощью которого можно до неузнаваемости изменить свой голос и воспользоваться полученным результатом в любом сервисе голосового
Audio Amplifier Pro 2.2.0
Audio Amplifier Pro - инструмент для регулировки уровня звучания аудио и видео файлов
Аура Леса - дневного и ночного 2.8.7k.204
Аура Леса - Программа показывает свой значок рядом с системными часами и воспроизводит реальные божественные звуки девственного леса (дневного и ночного)