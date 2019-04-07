Anvil Studio для Windows

Anvil Studio 2019.03.01

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Описание Anvil Studio 2019.03.01Описание   Скачать Anvil Studio 2019.03.01СКАЧАТЬ (3,68 Мб) Скриншоты Anvil Studio 2019.03.01Скриншоты (6)   Статистика Anvil Studio 2019.03.01Статистика   Отзывы о Anvil Studio 2019.03.01Отзывы (4)  
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4.38 из 5, всего оценок - 8
  • Рейтинг программы - 4.38 из 5
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Anvil Studio - полнофункциональный бесплатный MIDI-синтезатор, идеальный как для создания и сохранения мелодий, так и для редактирования готовых MIDI-партитуры. Обладает большим набором инструментов и разнообразных функций, позволяющих превратить компьютер в домашнюю музыкальную студию.

Возможности:

  • Создание и редактирование MIDI-файлов;
  • Задание нужного ритма;
  • Использование WAV-файлов как сэмплов;
  • Запись мелодий с MIDI-клавиатуры, при ее наличии;
  • Распознавание нот с микрофона;
  • Автоматический перевод мелодий в другой размер/тональность;
  • Создание и изменение своих WAV-сэмплов прямо в программе.

Также программа содержит встроенный метроном и гитарный тюнер, и, более того, можно попрактиковаться в игре на фортепиано.

Что нового в Anvil Studio 2019.03.01?
  • Исправлены ошибки
Anvil Studio
Anvil Studio
Anvil Studio
Anvil Studio
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 7 491
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Редакторы аудио
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Отзывы о программе Anvil Studio

Андрей О про Anvil Studio 2015.04.01 [03-04-2015]

Из того что я нашел, это имхо лучшая прога для новичков и крохотная совсем, хотелось бы найти на русском хотябы описание.
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Феофан Музыкант в ответ Андрей О про Anvil Studio 2017.12.01 [16-01-2018]

Программа сама бесплатная, но у неё ограниченные возможности. А если хочешь полноценный инструмент, за каждый прибамбас нужно платить и не дёшево. Мультивью треков - 20 долларов, мультиаудио - 40, промикс - 30. И поехало.))
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enka79 про Anvil Studio 2015.01.11 [29-12-2014]

программа очень хорошая. только хотелось бы её на русском:) так не хочется разбираться. может есть где-нибудь переведённая версия?
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Roman про Anvil Studio 2015.01.11 [28-12-2014]

меню на английском языке и нет русификатора!!!
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