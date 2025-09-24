Wittytool Data Recovery для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $59.99
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|8.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Wittytool
|Категория:
|Восстановление данных
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|55.41 Мб
|СКАЧАТЬ
WittyTool Data Recovery — утилита для восстановления удалённых или утраченных данных с внутренних и внешних устройств хранения. Программа помогает вернуть документы, фотографии и другие файлы даже после очистки корзины или повреждения разделов. Будет полезна пользователям, которые не создают регулярные резервные копии, но оказались в ситуации, когда нужно вернуть важные файлы. Интуитивно понятный интерфейс делает его доступным даже для неопытных пользователей.
Приложение поддерживает выборочную и полную проверку накопителей. Пользователи могут указать конкретную папку или каталог для ускоренного поиска отдельных файлов. При необходимости также можно провести глубокий анализ всего диска, чтобы восстановить большие массивы данных. Инструмент работает с различными типами носителей и фильтрует результаты по имени, размеру или исходному местоположению.
Основные возможности WittyTool Data Recovery:
- Дает возможность восстановить файлы после очистки корзины или случайного удаления.
- Может провести глубокое сканирование всего диска для восстановления больших наборов данных.
- Использует фильтрацию для найденных элементов: по имени, размеру и исходному пути.
- Поддерживает работу с внутренними и внешними носителями информации.
- Поддерживает поиск в выбранных папках или на отдельных разделах.
- Похволяет автоматизировать процесс восстановления с помощью настроек.
- Совместим с различными форматами документов, изображений и других файлов.
Recuva - мощная утилита для восстановления данных, которые были удалены на жестких дисках и...
TestDisk & PhotoRec 7.2 / 7.3 beta
Мощная бесплатная программа для восстановления данных. Прежде всего предназначена для...
R-Studio - мощное приложение, позволяющее восстановить поврежденную или удаленную информацию...
Macrium Reflect 10.0.8576 Free
Macrium Reflect — шустрая программа для работы с образами жесткого диска и резервного...
Небольшое, портативное приложение для восстановления USB-накопителей, поврежденных при...
Hetman Partition Recovery - мощный инструмент с помощью которого можно легко восстановить...
Отзывы о программе Wittytool Data Recovery
Admin
Отзывов о программе Wittytool Data Recovery 8.0 пока нет, можете добавить...