WittyTool Data Recovery — утилита для восстановления удалённых или утраченных данных с внутренних и внешних устройств хранения. Программа помогает вернуть документы, фотографии и другие файлы даже после очистки корзины или повреждения разделов. Будет полезна пользователям, которые не создают регулярные резервные копии, но оказались в ситуации, когда нужно вернуть важные файлы. Интуитивно понятный интерфейс делает его доступным даже для неопытных пользователей.

Приложение поддерживает выборочную и полную проверку накопителей. Пользователи могут указать конкретную папку или каталог для ускоренного поиска отдельных файлов. При необходимости также можно провести глубокий анализ всего диска, чтобы восстановить большие массивы данных. Инструмент работает с различными типами носителей и фильтрует результаты по имени, размеру или исходному местоположению.

Основные возможности WittyTool Data Recovery: