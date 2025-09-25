Gbyte Recovery — приложение для восстановления данных на устройствах iOS. Предназначено для случаев, когда пользователь столкнулся с удалением или потерей файлов и может воспользоваться резервными копиями iCloud. Программа позволяет вернуть доступ к различным видам информации без необходимости обращаться в сервисные центры.

Приложение поддерживает работу с разными типами данных: текстовые файлы, изображения, видео и контакты. Также предусмотрена возможность восстановления данных из популярных мессенджеров и социальных сетей, таких как WhatsApp или LINE. Чтобы восстановить данные, пользователю нужно подключить устройство к компьютеру, выбрать нужный тип данных и запустить процесс сканирования. После завершения анализа программа предоставит список элементов, отсортированных по категориям, что облегчает поиск и восстановление нужных файлов.

Основные возможности Gbyte Recovery: