Описание
Лицензия: Бесплатная
Версия:9.3.0
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Размер:8.4 Мб
Gbyte Recovery — приложение для восстановления данных на устройствах iOS. Предназначено для случаев, когда пользователь столкнулся с удалением или потерей файлов и может воспользоваться резервными копиями iCloud. Программа позволяет вернуть доступ к различным видам информации без необходимости обращаться в сервисные центры.

Приложение поддерживает работу с разными типами данных: текстовые файлы, изображения, видео и контакты. Также предусмотрена возможность восстановления данных из популярных мессенджеров и социальных сетей, таких как WhatsApp или LINE. Чтобы восстановить данные, пользователю нужно подключить устройство к компьютеру, выбрать нужный тип данных и запустить процесс сканирования. После завершения анализа программа предоставит список элементов, отсортированных по категориям, что облегчает поиск и восстановление нужных файлов.

Основные возможности Gbyte Recovery:

  • Помогает восстановить текстовые файлы, изображения, видео и контакты.
  • Предоставляет возможность выбирать конкретный тип данных перед началом сканирования.
  • Использует категоризацию для удобного поиска среди восстановленных файлов.
  • Работает с данными из мессенджеров и социальных приложений, в том числе WhatsApp и LINE.
  • Поддерживает восстановления нескольких элементов одновременно.
  • Простая процедура подключения и запуска анализа данных.
  • Удобный интерфейс с пошаговым процессом восстановления.
  • Совместим с устройствами iOS разных версий.
Отзывы о программе Gbyte Recovery

