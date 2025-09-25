Gbyte Recovery для Windows
Gbyte Recovery — приложение для восстановления данных на устройствах iOS. Предназначено для случаев, когда пользователь столкнулся с удалением или потерей файлов и может воспользоваться резервными копиями iCloud. Программа позволяет вернуть доступ к различным видам информации без необходимости обращаться в сервисные центры.
Приложение поддерживает работу с разными типами данных: текстовые файлы, изображения, видео и контакты. Также предусмотрена возможность восстановления данных из популярных мессенджеров и социальных сетей, таких как WhatsApp или LINE. Чтобы восстановить данные, пользователю нужно подключить устройство к компьютеру, выбрать нужный тип данных и запустить процесс сканирования. После завершения анализа программа предоставит список элементов, отсортированных по категориям, что облегчает поиск и восстановление нужных файлов.
Основные возможности Gbyte Recovery:
- Помогает восстановить текстовые файлы, изображения, видео и контакты.
- Предоставляет возможность выбирать конкретный тип данных перед началом сканирования.
- Использует категоризацию для удобного поиска среди восстановленных файлов.
- Работает с данными из мессенджеров и социальных приложений, в том числе WhatsApp и LINE.
- Поддерживает восстановления нескольких элементов одновременно.
- Простая процедура подключения и запуска анализа данных.
- Удобный интерфейс с пошаговым процессом восстановления.
- Совместим с устройствами iOS разных версий.
