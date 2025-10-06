Программы для Windows » Видео » Конверторы » Video to Image Converter Expert 1.0

Video to Image Converter Expert – инструмент для преобразования видеофайлов в изображения с возможностью извлечения отдельных кадров. Программа поддерживает обработку как отдельных файлов, так и целых каталогов, обеспечивая гибкость в работе с разными объемами данных.

Одной из ключевых особенностей является поддержка пакетной обработки, что позволяет значительно ускорить процесс извлечения изображений при работе с большим количеством видеофайлов. Дополнительно предусмотрен просмотр метаданных для загруженных файлов, что облегчает выбор нужных данных и повышает удобство работы.

Программа предоставляет широкий набор параметров для настройки процесса извлечения. Присутсвует возможность задать частоту извлечения кадров и другие критерии, влияющие на качество и количество создаваемых изображений. Также доступна возможность ручного выбора кадра через встроенное воспроизведение видео.

Основные возможности Video to Image Converter Expert:

  • Извлечение кадров из видео с настройкой параметров.
  • Поддержка пакетной обработки файлов и каталогов.
  • Просмотр метаданных загруженных файлов.
  • Настройка частоты извлечения кадров.
  • Возможность ручного выбора нужного кадра через встроенное воспроизведение.
  • Гибкая настройка характеристик выходных изображений.
  • Поддержка работы с несколькими видео одновременно.
