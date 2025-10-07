VCF Merger для Windows

Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Размер:3.79 Мб
VCF Merger скриншот № 1

Vovsoft VCF Merger – приложение, предназначенное для объединения контактов, сохранённых в разных файлах vCard (.vcf), в единый файл. Программа работает локально и не требует подключения к сети Интернет, что обеспечивает полную конфиденциальность пользовательских данных.

Утилита поддерживает работу как с отдельными файлами, содержащими один контакт, так и с файлами, в которых сохранено несколько записей. Она совместима с основными версиями формата vCard (2.1, 3.0 и 4.0), что делает её универсальным инструментом для обработки данных, экспортированных из различных источников, включая Outlook, Gmail, iCloud, Android-устройства и другие сервисы.

Объединённый файл сохраняет все исходные сведения о контактах: имя, номер телефона, адрес электронной почты, почтовый адрес, компанию, заметки, веб-сайты, фотографии и дополнительные поля. Поддерживается пакетная обработка, позволяющая объединять сразу несколько файлов.

Основные возможности Vovsoft VCF Merger:

  • Объединение множества файлов vCard (.vcf) в единый файл.
  • Поддержка форматов vCard 2.1, 3.0 и 4.0.
  • Сохранение всех данных контактов: имён, номеров телефонов, адресов, электронной почты, заметок, изображений.
  • Работа с файлами, содержащими как один контакт, так и множество записей.
  • Пакетный режим для объединения нескольких файлов одновременно.
  • Совместимость с данными, экспортированными из Outlook, Gmail, iCloud, Android и iPhone.
  • Полностью автономная работа без подключения к Интернету и фоновой синхронизации.
