Vovsoft VCF Merger – приложение, предназначенное для объединения контактов, сохранённых в разных файлах vCard (.vcf), в единый файл. Программа работает локально и не требует подключения к сети Интернет, что обеспечивает полную конфиденциальность пользовательских данных.
Утилита поддерживает работу как с отдельными файлами, содержащими один контакт, так и с файлами, в которых сохранено несколько записей. Она совместима с основными версиями формата vCard (2.1, 3.0 и 4.0), что делает её универсальным инструментом для обработки данных, экспортированных из различных источников, включая Outlook, Gmail, iCloud, Android-устройства и другие сервисы.
Объединённый файл сохраняет все исходные сведения о контактах: имя, номер телефона, адрес электронной почты, почтовый адрес, компанию, заметки, веб-сайты, фотографии и дополнительные поля. Поддерживается пакетная обработка, позволяющая объединять сразу несколько файлов.
Основные возможности Vovsoft VCF Merger:
- Объединение множества файлов vCard (.vcf) в единый файл.
- Поддержка форматов vCard 2.1, 3.0 и 4.0.
- Сохранение всех данных контактов: имён, номеров телефонов, адресов, электронной почты, заметок, изображений.
- Работа с файлами, содержащими как один контакт, так и множество записей.
- Пакетный режим для объединения нескольких файлов одновременно.
- Совместимость с данными, экспортированными из Outlook, Gmail, iCloud, Android и iPhone.
- Полностью автономная работа без подключения к Интернету и фоновой синхронизации.
