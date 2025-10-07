Vovsoft VCF Merger – приложение, предназначенное для объединения контактов, сохранённых в разных файлах vCard (.vcf), в единый файл. Программа работает локально и не требует подключения к сети Интернет, что обеспечивает полную конфиденциальность пользовательских данных.

Утилита поддерживает работу как с отдельными файлами, содержащими один контакт, так и с файлами, в которых сохранено несколько записей. Она совместима с основными версиями формата vCard (2.1, 3.0 и 4.0), что делает её универсальным инструментом для обработки данных, экспортированных из различных источников, включая Outlook, Gmail, iCloud, Android-устройства и другие сервисы.

Объединённый файл сохраняет все исходные сведения о контактах: имя, номер телефона, адрес электронной почты, почтовый адрес, компанию, заметки, веб-сайты, фотографии и дополнительные поля. Поддерживается пакетная обработка, позволяющая объединять сразу несколько файлов.

Основные возможности Vovsoft VCF Merger: