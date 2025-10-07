BootPerformanceView для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.00 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Nir Sofer
|Категория:
|Мониторинг
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|58 Кб
BootPerformanceView – портативная утилита для ОС Windows, предназначенная для анализа и отображения сведений о производительности процесса загрузки компьютера. Программа работает с системными журналами событий и позволяет детально изучать этапы старта системы, включая временные показатели каждого из них.
Приложение считывает данные из журнала Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance/Operational и предоставляет пользователю структурированную информацию о различных процессах, происходящих при запуске Windows. BootPerformanceView может работать как с локальной системой, так и с удаленными компьютерами в сети, а также поддерживает анализ внешних файлов журналов событий. Это делает программу удобным инструментом для администраторов и пользователей, которым необходимо выявить проблемы производительности при загрузке и оптимизировать работу системы.
Список основных возможностей BootPerformanceView:
- отображение времени начала и окончания процесса загрузки;
- расчет общего времени загрузки системы;
- анализ продолжительности загрузки основного пути;
- отображение времени инициализации ядра;
- оценка времени загрузки драйверов;
- фиксация времени инициализации устройств;
- контроль времени запуска Smss;
- отображение времени обработки профиля пользователя;
- возможность просмотра данных о производительности локальной системы;
- анализ журналов удаленных сетевых компьютеров;
- поддержка загрузки информации из внешних файлов журналов событий.
