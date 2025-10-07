BootPerformanceView – портативная утилита для ОС Windows, предназначенная для анализа и отображения сведений о производительности процесса загрузки компьютера. Программа работает с системными журналами событий и позволяет детально изучать этапы старта системы, включая временные показатели каждого из них.

Приложение считывает данные из журнала Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance/Operational и предоставляет пользователю структурированную информацию о различных процессах, происходящих при запуске Windows. BootPerformanceView может работать как с локальной системой, так и с удаленными компьютерами в сети, а также поддерживает анализ внешних файлов журналов событий. Это делает программу удобным инструментом для администраторов и пользователей, которым необходимо выявить проблемы производительности при загрузке и оптимизировать работу системы.

Список основных возможностей BootPerformanceView: