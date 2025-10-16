Air Printer для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $39.99
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|2.7.2.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 2003
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Flyingbee
|Категория:
|Внешние устройства
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|20.71 Мб
|СКАЧАТЬ
Air Printer — программное решение для беспроводной печати на любых принтерах, в том числе на тех, что не оснащены встроенной Wi-Fi-функцией. Приложение использует универсальный принт-сервер, который позволяет подключать к сети проводные и беспроводные устройства, а также обеспечивает печать с различных устройств: мобильных телефонов, планшетов, ноутбуков и настольных компьютеров.
Приложение предоставляет единый и понятный инструмент для печати, независимо от типа или производителя оборудования. Использует стандартные системные меню печати, даже при переходе между различными устройствами или программными клиентами. Будет осбенно полезно в офисах, где используется несколько принтеров разных типов, так как обеспечивает централизованное управление заданиями на печать, помогает избежать дублирования драйверов и сокрашает количество дополнительных программ.
Основные возможности Air Printer:
- Поддерживает проводные и беспроводные принтеры через единый интерфейс.
- Создает виртуальный принт-сервер для приема заданий с различных устройств.
- Обеспечивает печать с телефонов, планшетов, ноутбуков и настольных ПК.
- Оказывает минимальнюу нагрузку на систему и обеспечивает высокую стабильность работы.
- Снижает затраты за счет использования существующего оборудования без модернизации.
- Поддерживает различные макеты, языки интерфейса и параметры вывода.
- Совместим с разными производителями и моделями принтеров.
- Использует встроенные системные меню печати без необходимости устанавлитвать дополнительные драйвера.
USBDeview - небольшая программка, которая выведет список всех USB устройств (флеш-карта,...
VueScan - приложение, которое позволяет изменить стандартный интерфейс сканера на...
BlueSoleil - одно из наиболее популярных приложений, которое при помощи Bluetooth поможет соединить...
ScanLite - небольшая бесплатная утилита, с помощью которой можно быстро и легко осуществлять...
AutoHotkey - приложение для автоматизации процессов до одного клика. Настраивайте клавиатуру и...
Простая в использовании утилита, позволяющая исправить ошибки USB-устройств (Code 19, Code 31, Code...
Отзывы о программе Air Printer
Admin
Отзывов о программе Air Printer 2.7.2.0 пока нет, можете добавить...