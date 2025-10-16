Air Printer для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $39.99
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:2.7.2.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 2003
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Внешние устройства
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:20.71 Мб
СКАЧАТЬ
Air Printer скриншот № 1
Air Printer скриншот № 2
Air Printer скриншот № 3
Air Printer скриншот № 4

Air Printer — программное решение для беспроводной печати на любых принтерах, в том числе на тех, что не оснащены встроенной Wi-Fi-функцией. Приложение использует универсальный принт-сервер, который позволяет подключать к сети проводные и беспроводные устройства, а также обеспечивает печать с различных устройств: мобильных телефонов, планшетов, ноутбуков и настольных компьютеров.

Приложение предоставляет единый и понятный инструмент для печати, независимо от типа или производителя оборудования. Использует стандартные системные меню печати, даже при переходе между различными устройствами или программными клиентами. Будет осбенно полезно в офисах, где используется несколько принтеров разных типов, так как обеспечивает централизованное управление заданиями на печать, помогает избежать дублирования драйверов и сокрашает количество дополнительных программ. 

Основные возможности Air Printer:

  • Поддерживает проводные и беспроводные принтеры через единый интерфейс.
  • Создает виртуальный принт-сервер для приема заданий с различных устройств.
  • Обеспечивает печать с телефонов, планшетов, ноутбуков и настольных ПК.
  • Оказывает минимальнюу нагрузку на систему и обеспечивает высокую стабильность работы.
  • Снижает затраты за счет использования существующего оборудования без модернизации.
  • Поддерживает различные макеты, языки интерфейса и параметры вывода.
  • Совместим с разными производителями и моделями принтеров.
  • Использует встроенные системные меню печати без необходимости устанавлитвать дополнительные драйвера.
ТОП-сегодня раздела "Внешние устройства"
 

скачать USBDeviewUSBDeview 3.07

USBDeview - небольшая программка, которая выведет список всех USB устройств (флеш-карта,...

скачать VueScanVueScan 9.8.48

VueScan - приложение, которое позволяет изменить стандартный интерфейс сканера на...

скачать BlueSoleilBlueSoleil 10.0.498.0

BlueSoleil - одно из наиболее популярных приложений, которое при помощи Bluetooth поможет соединить...

скачать ScanLiteScanLite 1.1

ScanLite - небольшая бесплатная утилита, с помощью которой можно быстро и легко осуществлять...

скачать AutoHotkeyAutoHotkey 2.0.15

AutoHotkey - приложение для автоматизации процессов до одного клика. Настраивайте клавиатуру и...

скачать USB RepairUSB Repair 11.2.3.2380

Простая в использовании утилита, позволяющая исправить ошибки USB-устройств (Code 19, Code 31, Code...

Отзывы о программе Air Printer

Admin

Отзывов о программе Air Printer 2.7.2.0 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв