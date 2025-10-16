Air Printer — программное решение для беспроводной печати на любых принтерах, в том числе на тех, что не оснащены встроенной Wi-Fi-функцией. Приложение использует универсальный принт-сервер, который позволяет подключать к сети проводные и беспроводные устройства, а также обеспечивает печать с различных устройств: мобильных телефонов, планшетов, ноутбуков и настольных компьютеров.

Приложение предоставляет единый и понятный инструмент для печати, независимо от типа или производителя оборудования. Использует стандартные системные меню печати, даже при переходе между различными устройствами или программными клиентами. Будет осбенно полезно в офисах, где используется несколько принтеров разных типов, так как обеспечивает централизованное управление заданиями на печать, помогает избежать дублирования драйверов и сокрашает количество дополнительных программ.

Основные возможности Air Printer: