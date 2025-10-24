All-In-One Password Decoder для Windows

Лицензия: Бесплатная
Версия:9.0 | Сообщить о новой версии
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Контроль доступа
Размер:3.41 Мб
All-In-One Password Decoder скриншот № 1

All-In-One Password Decoder — программа для восстановления зашифрованных или утерянных паролей от различных приложений и служб, является простым инструментом для расшифровки строк с использованием различных алгоритмов кодирования. Не требует специальных технических знаний и будет полезна администраторами, специалистами по безопасности и обычными пользователями, которым необходимо восстановить забытый пароль. 

Инструмент поддерживает широкий список форматов кодирования: Base64, Hex to Char, Cisco Type 7 Router, VNC, IDM, SmartFTP, Meebo и другие. Каждая операция выполняется отдельно, что обеспечивает точность обработки и снижает вероятность ошибок. Гарантирует стабильную работу при минимальном влиянии на системные ресурсы. 

Основные возможности All-In-One Password Decoder:

  • Помогает восстанавливать пароли, зашифрованные различными алгоритмами кодирования.
  • Поддерживает множество форматов: Base64, Hex to Char, Cisco Type 7, VNC, IDM, SmartFTP и другие.
  • Предлагает простую структуру интерфейса с минимальным количеством элементов управления.
  • Предоставляет возможность вставки зашифрованного текста из буфера обмена.
  • Обеспечивает стабильную работу при минимальном влиянии на производительность системы.
  • Подходит для ИТ-специалистов, системных администраторов и обычных пользователей.
