All-In-One Password Decoder для Windows
5.00/5 голосов - 1
|Бесплатная
9.0
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Английский
|SecurityXploded Inc
|Контроль доступа
1 / 1
|3.41 Мб
All-In-One Password Decoder — программа для восстановления зашифрованных или утерянных паролей от различных приложений и служб, является простым инструментом для расшифровки строк с использованием различных алгоритмов кодирования. Не требует специальных технических знаний и будет полезна администраторами, специалистами по безопасности и обычными пользователями, которым необходимо восстановить забытый пароль.
Инструмент поддерживает широкий список форматов кодирования: Base64, Hex to Char, Cisco Type 7 Router, VNC, IDM, SmartFTP, Meebo и другие. Каждая операция выполняется отдельно, что обеспечивает точность обработки и снижает вероятность ошибок. Гарантирует стабильную работу при минимальном влиянии на системные ресурсы.
Основные возможности All-In-One Password Decoder:
- Помогает восстанавливать пароли, зашифрованные различными алгоритмами кодирования.
- Поддерживает множество форматов: Base64, Hex to Char, Cisco Type 7, VNC, IDM, SmartFTP и другие.
- Предлагает простую структуру интерфейса с минимальным количеством элементов управления.
- Предоставляет возможность вставки зашифрованного текста из буфера обмена.
- Обеспечивает стабильную работу при минимальном влиянии на производительность системы.
- Подходит для ИТ-специалистов, системных администраторов и обычных пользователей.
