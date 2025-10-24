All-In-One Password Decoder — программа для восстановления зашифрованных или утерянных паролей от различных приложений и служб, является простым инструментом для расшифровки строк с использованием различных алгоритмов кодирования. Не требует специальных технических знаний и будет полезна администраторами, специалистами по безопасности и обычными пользователями, которым необходимо восстановить забытый пароль.

Инструмент поддерживает широкий список форматов кодирования: Base64, Hex to Char, Cisco Type 7 Router, VNC, IDM, SmartFTP, Meebo и другие. Каждая операция выполняется отдельно, что обеспечивает точность обработки и снижает вероятность ошибок. Гарантирует стабильную работу при минимальном влиянии на системные ресурсы.

Основные возможности All-In-One Password Decoder: