Hash Generator — утилита для вычисления контрольных сумм (хешей) различных типов данных, файлов и обычного текста. Помогает проверить целостность информации, сравнить данные и защититься от подделки. Программа не требует сложной настройки, не вносит изменений в системный реестр Windows и не создает дополнительных файлов без согласия пользователя, поэтому подходит для опытных пользователей и для новичков.

Приложение можно запускать напрямую с жесткого диска, USB-накопителя или любого внешнего устройства хранения данных. Hash Generator выводит рассчитанные хеш-значения в основной панели, среди поддерживаемых алгоритмов: ADLER-32, CRC-32, RIPEMD-160, MD-2, MD-5, SHA-1, SHA-256, SHA-512, HAVAL-256-4 и WHIRLPOOL. Помимо результата хеширования, программа также отображает длину полученной контрольной суммы. Результаты можно сохранить в формате HTML, TXT или XML, что упрощает их использование при документировании или сравнительном анализе.

Основные возможности Hash Generator: