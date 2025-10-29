Hash Generator для Windows

Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:9.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Сравнение, Синхронизация
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:3.4 Мб
Hash Generator — утилита для вычисления контрольных сумм (хешей) различных типов данных, файлов и обычного текста. Помогает проверить целостность информации, сравнить данные и защититься от подделки. Программа не требует сложной настройки, не вносит изменений в системный реестр Windows и не создает дополнительных файлов без согласия пользователя, поэтому подходит для опытных пользователей и для новичков.

Приложение можно запускать напрямую с жесткого диска, USB-накопителя или любого внешнего устройства хранения данных. Hash Generator выводит рассчитанные хеш-значения в основной панели, среди поддерживаемых алгоритмов: ADLER-32, CRC-32, RIPEMD-160, MD-2, MD-5, SHA-1, SHA-256, SHA-512, HAVAL-256-4 и WHIRLPOOL. Помимо результата хеширования, программа также отображает длину полученной контрольной суммы. Результаты можно сохранить в формате HTML, TXT или XML, что упрощает их использование при документировании или сравнительном анализе. 

Основные возможности Hash Generator:

  • Поддержвает множество алгоритмов хеширования: ADLER-32, CRC-32, RIPEMD-160, MD-2, MD-5, SHA-1, SHA-256, SHA-512, HAVAL-256-4, WHIRLPOOL.
  • Обеспечивает высокую скорость вычислений и стабильную работу при минимальной нагрузке на системные ресурсы.
  • Предлагает простое управление с поддержкой перетаскивания файлов (drag & drop).
  • Не вносит изменений в системный реестр и дополнительных файлов на диске.
  • Предоставляет экспорт результатов в форматы HTML, TXT и XML.
