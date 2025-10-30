WiFi Password Decryptor — утилита предназначена для восстановления сохранённых паролей беспроводных сетей, которые хранятся в операционной системе Windows. Программа считывает данные из встроенного менеджера конфигураций Wi-Fi и отображает пароли, скрытые под символами звёздочек, что полезно в случаях, когда пользователь забыл ключ доступа к сети, ранее сохранённой на компьютере.

Программа не является инструментом для взлома сетей и не предназначен для несанкционированного доступа к Wi-Fi, а только извлекает пароли, уже сохранённых в системе. После анализа приложение выводит список найденных сетей с указанием их имени (SSID), типа защиты (WEP, WPA, WPA2), соответствующего ключа пароля и его шестнадцатеричного значения. Дополнительно отображается информация о текущем пользователе и версии операционной системы. Полученные данные можно сохранить в виде отчёта для последующего использования и экспортировать результаты в форматы HTML, XML и TXT. WiFi Password Decryptor работает стабильно и не оказывает значительного влияния на производительность системы.

Основные возможности WiFi Password Decryptor: