WiFi Password Decryptor для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $29.95
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|17.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|SecurityXploded Inc
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|1.16 Мб
|СКАЧАТЬ
WiFi Password Decryptor — утилита предназначена для восстановления сохранённых паролей беспроводных сетей, которые хранятся в операционной системе Windows. Программа считывает данные из встроенного менеджера конфигураций Wi-Fi и отображает пароли, скрытые под символами звёздочек, что полезно в случаях, когда пользователь забыл ключ доступа к сети, ранее сохранённой на компьютере.
Программа не является инструментом для взлома сетей и не предназначен для несанкционированного доступа к Wi-Fi, а только извлекает пароли, уже сохранённых в системе. После анализа приложение выводит список найденных сетей с указанием их имени (SSID), типа защиты (WEP, WPA, WPA2), соответствующего ключа пароля и его шестнадцатеричного значения. Дополнительно отображается информация о текущем пользователе и версии операционной системы. Полученные данные можно сохранить в виде отчёта для последующего использования и экспортировать результаты в форматы HTML, XML и TXT. WiFi Password Decryptor работает стабильно и не оказывает значительного влияния на производительность системы.
Основные возможности WiFi Password Decryptor:
- Помогает восстановить сохранённые пароли Wi-Fi, скрытые под звёздочками в настройках Windows.
- Определяет имя сети (SSID), тип шифрования, уровень защиты (WEP, WPA, WPA2), пароль и его шестнадцатеричного представления.
- Предлагает удобный и понятный интерфейс, подходящий для начинающих пользователей.
- Гарантирует стабильную работу при минимальном потреблении системных ресурсов.
- Обеспечивает быстрое сканирование без дополнительной настройки.
- Поддерживает экспорт отчётов в форматы HTML, XML и TXT.
AdwCleaner - бесплатная программа от Malwarebytes для борьбы с нежелательным и рекламным ПО, которые...
ESET Uninstaller - небольшая утилита для полной деинсталляции антивирусных продуктов вендора ESET...
Avast Clear - утилита для удаления приложений avast, когда стандартным путём из панели управления Windows удалить невозможно...
Как часто вы, устанавливая какую-либо программу, получали в довесок ворох ненужных...
Минималистичное приложение, которое позволяет просматривать шестнадцатеричный код...
My Lockbox - бесплатная программа, которая служит для скрытия и защиты паролем директорий, и...
Отзывы о программе WiFi Password Decryptor
Admin
Отзывов о программе WiFi Password Decryptor 17.0 пока нет, можете добавить...