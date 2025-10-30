WiFi Password Decryptor для Windows

Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $29.95
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:17.0
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:1.16 Мб
WiFi Password Decryptor скриншот № 1

WiFi Password Decryptor —  утилита предназначена для восстановления сохранённых паролей беспроводных сетей, которые хранятся в операционной системе Windows. Программа считывает данные из встроенного менеджера конфигураций Wi-Fi и отображает пароли, скрытые под символами звёздочек, что полезно в случаях, когда пользователь забыл ключ доступа к сети, ранее сохранённой на компьютере.

Программа не является инструментом для взлома сетей и не предназначен для несанкционированного доступа к Wi-Fi, а только извлекает пароли, уже сохранённых в системе. После анализа приложение выводит список найденных сетей с указанием их имени (SSID), типа защиты (WEP, WPA, WPA2), соответствующего ключа пароля и его шестнадцатеричного значения. Дополнительно отображается информация о текущем пользователе и версии операционной системы. Полученные данные можно сохранить в виде отчёта для последующего использования и экспортировать результаты в форматы HTML, XML и TXT. WiFi Password Decryptor работает стабильно и не оказывает значительного влияния на производительность системы. 

Основные возможности WiFi Password Decryptor:

  • Помогает восстановить сохранённые пароли Wi-Fi, скрытые под звёздочками в настройках Windows.
  • Определяет имя сети (SSID), тип шифрования, уровень защиты (WEP, WPA, WPA2), пароль и его шестнадцатеричного представления.
  • Предлагает удобный и понятный интерфейс, подходящий для начинающих пользователей.
  • Гарантирует стабильную работу при минимальном потреблении системных ресурсов.
  • Обеспечивает быстрое сканирование без дополнительной настройки.
  • Поддерживает экспорт отчётов в форматы HTML, XML и TXT.
