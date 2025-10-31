PowerLine — приложение отображает на экране устройства различные системные индикаторы в режиме реального времени. Программа позволяет пользователю размещать визуальные линии-индикаторы в строке состояния, на экране блокировки или в любой другой области дисплея. И предоставляет быстрый доступ к информации о состоянии устройства, не занимает лишнего места и не отвлекает от основного интерфейса.

Утилита обеспечивает удобное и наглядное отображение параметров: заряд аккумулятора, температура процессора, уровень сигнала, объем памяти и другие ключевые характеристики. Каждый индикатор выполнен в минималистичном стиле, что делает его хорошо заметным, но не мешающим работе с устройством. PowerLine поддерживает одновременное использование нескольких индикаторов, автоматически скрывается в полноэкранных приложениях и легко настраивается под индивидуальные предпочтения пользователя.

Список основных возможностей PowerLine: