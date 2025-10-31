PowerLine для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Персонализация
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:1.84 Мб
СКАЧАТЬ
PowerLine скриншот № 1
PowerLine скриншот № 2
PowerLine скриншот № 3
PowerLine скриншот № 4

PowerLine — приложение отображает на экране устройства различные системные индикаторы в режиме реального времени. Программа позволяет пользователю размещать визуальные линии-индикаторы в строке состояния, на экране блокировки или в любой другой области дисплея. И предоставляет быстрый доступ к информации о состоянии устройства, не занимает лишнего места и не отвлекает от основного интерфейса.

Утилита обеспечивает удобное и наглядное отображение параметров: заряд аккумулятора, температура процессора, уровень сигнала, объем памяти и другие ключевые характеристики. Каждый индикатор выполнен в минималистичном стиле, что делает его хорошо заметным, но не мешающим работе с устройством. PowerLine поддерживает одновременное использование нескольких индикаторов, автоматически скрывается в полноэкранных приложениях и легко настраивается под индивидуальные предпочтения пользователя.

Список основных возможностей PowerLine:

  • Отображает системные индикаторы в строке состояния, на рабочем столе и экране блокировки.
  • Дает возможность выбирать и комбинировать любые индикаторы: заряд батареи, процессор, память, Wi-Fi, сигнал сети, хранилище, использование данных и др.
  • Позволяет настраивать внешний вид линий: цвета, толщины и расположения.
  • Автоматически скрывает индикаторы при запуске полноэкранных приложений или игр.
  • Поддерживает индикаторы на панели навигации и экране блокировки через службу доступности.
  • Интегрируется с Tasker для создания пользовательских индикаторов и сценариев автоматизации.
ТОП-сегодня раздела "Персонализация"
 

скачать Ночной экранНочной экран 18

Бесплатное и простое в использовании Android-приложение, которое позволит Вам с лёгкостью...

скачать WidgetableWidgetable 1.6.132

Приложение для мобильных Android-смартфонов и планшетов, благодаря которому можно легко...

скачать Win 10 LauncherWin 10 Launcher 8.97

Win 10 Launcher - лаунчер для всех поклонников операционок от Windows, который заменит визуальную...

скачать Rich LauncherRich Launcher 4.8

Лаунчер, основанный на коде Android 11/16. Предлагает инструменты для персонализации...

скачать iLauncheriLauncher 3.3.2

Приложение, благодаря которому любой пользователь Android сможет превратить свой смартфон в...

скачать GO launcher EXGO launcher EX 3.41

GO launcher EX – приложение украсит ваше устройство с помощью новых тем, HD-обоев и виджетов....

Отзывы о программе PowerLine

Admin

Отзывов о программе PowerLine 5.4 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв