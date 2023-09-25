Widgetable для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.4.050 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Happeny Technology Pte. Ltd.
|Категория:
|Персонализация
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|75,31 Мб
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Widgetable - это уникальное приложение, которое преобразит ваш мобильный экран в место веселья и креатива. Предлагает модные виджеты для вашего телефона, созданные для того, чтобы добавить радости в вашу повседневную жизнь.
Основные возможности приложения Widgetable:
- Виджеты питомцев и совместного воспитания: Ухаживайте за милыми виртуальными питомцами, которые всегда рядом с вами. Они делают ваш день ярче, рассказывая забавные истории. Вы также можете объединиться с друзьями или партнерами для совместного воспитания и создания уникальных виртуальных дружб.
- Пузырьки настроения: Выразите свои эмоции с помощью красочных пузырьков настроения. Наполняйте их зельем разных цветов, чтобы подчеркнуть ваше настроение. Свяжитесь со своими близкими и поделитесь своими эмоциями через социальные виджеты.
- Виджет растения: Создавайте свой уникальный сад, выращивая различные растения на вашем экране. Выбирайте из множества видов, от цветов до фруктов, и ухаживайте за ними, наблюдая, как они растут и цветут.
- Виджет расстояния: Будьте в курсе расстояния до ваших друзей или партнера в реальном времени. Этот виджет поможет вам оставаться связанными, даже если вы находитесь далеко друг от друга.
- Статус и настроение: Узнавайте последний статус ваших близких и поддерживайте их, когда им нужна поддержка. Этот виджет поможет вам быть ближе друг к другу.
- Виджет заметок: Оставляйте милые заметки на главных экранах своих друзей или партнеров, чтобы делиться важными моментами и словами поддержки.
- Виджет "Скучаю по тебе": Показывайте свою любовь и заботу, нажимая кнопку "Скучаю по тебе" и давая знать вашему любимому человеку, что он всегда в ваших мыслях.
В общем, Widgetable делает ваш мобильный экран уникальным и веселым местом, где каждый элемент приносит радость.
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Admin
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